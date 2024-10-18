Weverse「剥削」粉丝+唱片公司的手段又升级了！12月1日起强制施行新会员收费制度

HYBE运营的全球粉丝平台Weverse将於12月1日推出一项新的付费服务，因其对唱片公司和粉丝的剥削行为而受到批评。 据悉，为了推出这项新的「数位会员」服务，HYBE几乎强制要求130多家唱片公司参与。

根据《韩国先驱报》10月7日从共同民主党议员李政文办公室独家获得的电子邮件显示，Weverse於9月26日通知130家合作的厂牌公司，从12月1日起强制实施名为「数位会员」的订阅服务。 该服务主要通过Weverse向粉丝提供独家数码内容福利，适用於所有艺人的社区，采用按月订阅的方式。

此项服务与现有的付费会员服务并无明显差别，却追求对Weverse有利的收益分配，这令入驻Weverse的唱片公司感到压力。 许多唱片公司认为现有的会员服务已经足够。



目前，Weverse通过每年3万（韩币，下同）的付费会员服务，向粉丝提供演出及活动门票优先购买资格、专属艺人内容等福利。 此次新增的数位会员福利包括移除广告影片、离线保存VOD、影片观看附加功能（如声音增强、AI画质提升、色彩优化）以及数位会员专属标识等功能。 新的订阅服务分为月费2,700、3,900、5,400三种类型，订阅者可根据费用享受不同的权益。

据匿名消息人士透露，数字会员的收益结构是根据订阅者人数分配，入驻的唱片公司将获得40%至70%的收益，这一模式适用於所有唱片公司和艺人。 部份唱片公司对此表示不满，尤其是中小型唱片公司批评Weverse的高额佣金，认为其「商业化利用」了粉丝的忠诚。



虽然大型唱片公司如YG娱乐和SM娱乐在此次收益分配中也适用相同的规则，但由於这些公司拥有庞大的粉丝基础，即使提供相同的内容，也可以创造更多的收益。 相反，小型唱片公司则可能因为数位会员带来的收益有限，面临投入资源与获得收益不成比例的困境。

截至6月，HYBE旗下的全球粉丝平台Weverse拥有每月超过1000万名活跃使用者。 作为粉丝营销和商务工作中的核心平台，Weverse在粉丝经济中扮演著关键角色。 与Weverse唯一的竞争对手SM娱乐旗下的Bubble相比，后者仅拥有约200万付费使用者。



韩国共同民主党议员李政文指出：「HYBE的Weverse是一个无可替代的独占性平台，负责艺人的直播内容播放、商品销售和社区运营等。 入驻Weverse的唱片公司在没有Weverse的情况下，几乎无法进行粉丝行销。」他还强调，「HYBE和Weverse在K-pop在线商务和社区平台上确立了垄断地位，公平贸易委员会应对此类新型垄断行为进行彻底调查，并检查是否存在对入驻公司不公平的行为。」

部份K-pop粉丝对新推出的付费会员服务也表达了不满。 一位25岁的粉丝朴某表示：「在使用Weverse的粉丝中，常常开玩笑说，花钱购买会员服务，最终唯一能用的福利就是演唱会预售。 而如果演唱会不频繁举办，这个福利根本用不上。」她质疑新会员福利能否给粉丝带来实质性的价值。

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