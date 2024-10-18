【韓網熱門】男生身高160cm，不管做什麼都是在乘以0！網友點評超犀利，句句誅心

男性真的很在乎自己的身高。

最近theqoo上有網友分享了一則吐槽文，原PO主表示「身高160cm，不管做什麼感覺都是在乘以0」（一無是處的意思）。他稱：「活著就是痛苦，問父母為什麼要生下我，他們無言以對。 我告訴他們，只要他們去世了，第二天我就自殺。 努力生活有什麼用，賺那麼多錢有什麼用，愛都沒愛過一次的垃圾人生」。

韓國網友評論：

1. 大家不喜歡矮個子男生的一大原因就是太軟弱了，內核也超級柔弱，怎麼可能會有女生喜歡呢

2. 雖然網上一大堆人說男人的身高不重要，但是現實生活中至少得有170cm才行吧

3. 我前任只有165cm，真的很爛

4. 我173cm，交往過165cm的男生，我覺得雖然身高很重要，但更重要的是這個人，愛上的話根本不會在意身高，比起吐槽自己的身高不如充實自己

5. 不想說廢話，就因為身高矮就要死要活的話，不如直接去死吧

6. 個子矮不是問題，問題在於因為身高而自卑，困在情緒中，在外貌至上的韓國，矮個子男生確實會自卑

7. 我身邊就有160+的男生，可是他非常會談戀愛啊

8. 其實女生並沒有太注重身高，主要看體型和比例，如果不看外表，只因為身高矮就自卑，沒有談戀愛的信心的話，這已經不是身高問題了

9. 戀愛、結婚又不是人生的全部，一個人活著也可以啊，雖然我不看男生的性格，但更討厭他的性格，而且越是這種人越會對女生的外貌品頭論足

10. 除了身高，再想想其他方面啊，我身邊有很多160cm+的男生都結婚了

11. 全清祖就很會談戀愛啊，都結過3次婚了

12. 就是因為這種矯情的性格才沒辦法談戀愛吧

13. 我朋友的前男友就160cm+，分手之後經常在我面前說思念前男友（他家裡人都是瘋子，所以才分手的）

14. 我的手足就是160+啊，從沒斷過女生，而且還結婚了，雖然是我的血親，我也想說他很適合結婚，是個很正常的性格

15. 我談過160的，也談過163的， 身高根本就不是問題，是你的心理有問題

16. 日本矮男遍地都是，他們都戀愛結婚了啊，拋棄自卑的心理，好好學習日語，去日本吧

17. 老實說，160cm確實有點矮了，和性格沒什麼關係

18. Love yourself

19. 哪怕他170cm，他也會覺得身高不夠，無法談戀愛，要死要活的，180cm的話還會說個子太高了交不到女朋友，要死要活的

20. 沒有比韓國女生眼光更低的女性了，你以為自己談不了戀愛是因為身高，身高真的是問題嗎??? 這只是你諸多問題中的一個，而你只看到了身高

21. 把戀愛看作人生最高價值才是最可笑的

22. 不談戀愛，一個人好好活著不行嗎？？

23. 和身高、顏值、錢沒關係，是你的人品有問題

24. 我的朋友身高180（女），她說喜歡小巧的男生，後來遇到了一個個子矮的男人結婚了，現在過得很好。 無論高個子還是矮個子，大家戀愛都沒問題啊

原文：https://theqoo.net/square/3446483805

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