KPOP代表主唱相遇！Red Velvet Wendy 參與 BTS Jin 新歌 feat.，好期待兩人合作！

今日（16），據韓媒 Sportv News 報導，Red Velvet 的 Wendy 將參與 BTS 防彈少年團 Jin 新歌 feat.。

隨後，BIGHIT MUSIC 和 SM 娛樂相關人士也表示：「Wendy 參與 Jin 的首張個人專輯《Happy》收錄曲的 feat.。」Jin 擁有柔和清爽的音色，而 Wendy 作為 Red Velvet 的主唱，憑藉著紮實的唱功，作爲三代女團的代表主唱得到認可，兩人的合作會是什麼樣的風格？也備受期待！



Jin 將在11月15日發行個人專輯《Happy》，這也是他出道後首次推出的個人專輯，收錄了不同風格的6首歌曲。 Jin 將在《happy》中坦率地表達自己對幸福的想法，準備能給日常生活帶來力量和安慰的音樂，也表達了對 ARMY（粉絲名）的溫暖心情。



BIGHIT MUSIC 也透露 Jin 在新專輯發布的同時，也會通過各種活動和各位粉絲們見面，請大家多多喜愛和支持。

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