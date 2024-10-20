【K社韓國小百科】長者及幼童友好！韓多地啟用「智慧斑馬線」，AI識別行人、自動延長綠燈or屏蔽手機螢幕

這些技術聽起來很巧妙，希望可以有效降低交通事故！

智慧斑馬線系統

為確保行人安全並改善城市景觀，江原道江陵市於本月15日在兒童保護區等地段安裝了22個「智慧斑馬線系統」。該系統將現有的車輛信號燈、行人信號燈和路燈等設備整合成「一體化支柱」形式，還增加了可以感知行人的攝像頭，並利用AI技術實時分析行人的動作和人數。

如果發現斑馬線上的行人使用拐杖、乘坐輪椅或步伐緩慢，即有老人、殘疾人或兒童等交通弱勢群體時，系統會自動延長綠燈5至10秒，這期間信號燈上的數字停留在「1」並閃爍，面向車輛的電子顯示屏則出現「禁止準備起步」字樣。



此外，如果有行人闖紅燈，電子屏會顯示「注意闖紅燈」字樣; 在行人信號燈期間，顯示屏會顯示「行人正在過馬路」，為全面預防交通事故真是操碎了心。

根據韓國道路交通公團的交通事故分析系統，過去三年江陵市共有380起人車衝突交通事故，其中約50%（193起）發生在行人穿越斑馬線時。 作為2026年智慧型世界大會（ITS）的舉辦地、老年人口和交通落後地區較多的城市，江陵市認為智慧斑馬線系統將為保障行人安全提供很大幫助。



斑馬線智慧手機屏蔽系統

越來越多中小學生沉迷手機而成為所謂「手機殭屍（smombie）」，就連過馬路時也經常忘記抬頭。為預防因此釀成的交通事故，京畿道富川市本月15日於兩所小學試點運行「斑馬線智慧手機遮罩系統」，只要在手機中提前安裝相關app，便可在行人綠燈亮起時，經由藍芽在斑馬線周圍暫時屏蔽手機顯示屏。

富川市政府表示，將根據試點運營的結果進行分析，計劃在今年年底前擴大系統安裝和服務範圍，特別是在兒童保護區內交通事故多發地段。



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