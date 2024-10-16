《和我老公結婚吧》導演新作！邀請到《財閥X刑警》安普賢&《淚之女王》李主儐攜手主演

全新組合安普賢&李主儐將成為韓劇《春日狂熱》（音譯，Spring Fever）的男女主人公，他們之間能激發出什麼樣的火花也讓人特別好奇～。

今天（16日）韓媒OSEN的獨家報導中，演員安普賢和李主儐被選為 tvN 新劇《春日狂熱》的主角，經紀公司皆回應道：「確實已收到提案，正在討論中。」



《春日狂熱》改編自人氣網路小說，講述在首爾受傷後來到鄉下的尹春作為交換教師開始了新的生活，對一切都表現出冷漠無感的態度，但逐漸敞開心扉的浪漫愛情故事。

▼安普賢將出演 JK Power Energy 健身公司的代表「宣在奎」（音譯），是新秀高中宣翰潔（音譯）的叔叔。他身材魁梧，一手刺青花臂，看似很有壓迫感，但實際了解他之後，就會發現他是個熱情開朗、體貼且心地溫暖的男人。





▼李主儐將出演新秀高中的交換老師「尹春」（音譯），帶著不可磨滅的傷痛從首爾來到鄉下的她，透過與宣在奎一次次的接觸互動，漸漸敞開心扉露出幸福的微笑。





值得一提的是，本劇是由熱門韓劇《和我老公結婚吧》的朴元國導演執導，當時收視率一路攀升，創下了首爾圈 12.5% 後完美收官，網路話題性也相當火熱。他過往執導過的作品還有《朝鮮精神科醫師劉世豐》、《特別勞動監督官趙掌風》、《君主－假面的主人》成品都相當優秀。



《春日狂熱》預計在2025年進行拍攝工作。

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