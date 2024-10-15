李陈镐非法赌博从《认哥》下车，录好片段会剪掉！Netflix《喜剧泰斗大复仇》暂不影响

谐星李陈镐因非法赌博债台高筑，殃及了BTS Jimin、《认识的哥哥》同事李寿根等人，他手上的节目陆续宣布对他的处置。

*相关报导：

‎〈《认识的哥哥》班底、搞笑艺人李陈镐赌博诈骗上亿韩元，李寿根＆BTS Jimin也被欺骗受害〉‎

李陈镐2021年10月加入JTBC综艺《认识的哥哥》，正要满三年之际却爆出赌博丑闻，由於违法、欠债达上亿韩元，再加上借钱对象是演艺圈同僚，引发演艺圈不小的震撼弹。此丑闻也让他参与的节目工作人员们吃苦了，按照韩国演艺圈潜规则，违法的名人都会被封杀且不得在萤光幕上露脸，画面都会被剪掉或是打上马赛克。

昨日李陈镐自白后，《认识的哥哥》很快就宣告让其下车，已录好的集数将尽力剪辑掉他的画面，《认哥》过去也曾发生过节目播出前，来宾Block B朴经因涉及校园霸凌（校园暴力）而整集遭废止，至今都没有公开。

▼《认哥》海报三年来从未新增李陈镐，因此官网等相关视觉设计都不受影响



▼李陈镐已从官网介绍被拿掉（原→现）



李陈镐‎三年前加入《认哥》，是《认哥》自播出初期以来，睽违5年首次进行班底变动，被外界推测节目是想抢救低迷收视率‎，他的加入确实也带来不同的火花，不过在加入正要满三周年却出包，反倒带给节目麻烦，令人遗憾。



李陈镐今日还有Netflix综艺《喜剧泰斗大复仇》要上档，该节目由谐星界大佬李敬揆主持，找来李陈镐在内的数名谐星PK。昨日他临阵缺席制作发布会，发布会上制作人坦承进场前才知情，根本还没掌握好情况，李敬揆对於相关话题则回答节目不会因他而动摇。Netflix与制作组后来表示节目是数百名人员的努力成果，且内容是团体战，若特地剪辑（剪掉李陈镐）会让整体叙事不成立，望外界体谅。



▼《喜剧泰斗大复仇》预告李陈镐画面



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