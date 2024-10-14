《秘密森林》宇宙無限擴充！新劇《或好或壞的東載》李浚赫靠「超高顏值」保命～XD

《秘密森林》系列番外篇、由李浚赫和朴星雄主演的全新犯罪韓劇《或好或壞的東載》已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾即可免費追看。日前一眾主演受邀出席釜山國際電影節，李浚赫當場自爆曾希望獲編劇李秀妍賜死，不過竟然因為臉蛋得以保住性命！

承接《秘密森林》宇宙，全新韓劇《或好或壞的東載》講述檢察官徐東載（李浚赫 飾）過去擅長遊走於政商之間，因而被貼上「收受贊助檢察官」的標籤；雖然期待已久的晉升機會再度落空，但是東載決心擺脫恥辱般的過去，可是他卻被巨集建設代表南完成（朴星雄 飾）視為眼中釘，二人由此展開一場火熱的泥濘戰⋯⋯



李浚赫一度婉拒角色

李浚赫由《秘密森林》配角晉升為劇集主角，理應實現演員夢想，可是他卻在釜山國際電影節的訪談上坦承一度婉拒《或好或壞的東載》的劇本：「說實話，我說過不會接拍的，即使在拍攝《秘密森林2》期間，我也曾經要求殺死東載！我並不討厭這個角色，而是因為我喜歡新事物，所以我認為再演一次可能不太有趣；後來我讀了劇本，覺得東載呈現了新的一面，所以決定挑戰一下。」他也透露將會從黑色喜劇的角度出發，打造出一個和前作不同的東載；拍檔朴星雄則劇透角色間的關係發生了幾次變化，呼籲觀眾仔細欣賞。



編劇曾想除掉東載

韓國知名編劇李秀妍曾憑藉《秘密森林》贏得百想藝術大賞的最佳劇本，今次再度執筆以主創身份參與其中，憶述劇集番外篇《或好或壞的東載》，她直言早期曾打算除掉「東載」：「我認為東載會阻礙主角的未來，但是我和李浚赫見面後，發現他為了角色做了很多準備；從那時起，我覺得不應該這樣對待東載。」她更笑言「東載」必須活下來全因為李浚赫太帥了：「他長得那麼好看，殺了他是一種浪費！而且就角色而言，東載非常有用，所以即使我想殺他，我也無法下手，他是一個具有多種魅力的角色。」



韓劇《或好或壞的東載》逢星期四上午11時在「黃Viu」上架，觀眾亦可免費收看Viu Original原創韓劇《重組家庭》、《致我的解離》和《愛過之後來臨的》等，快人一步緊貼最新韓劇潮流。

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