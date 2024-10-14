《秘密森林》宇宙无限扩充！新剧《或好或坏的东载》李浚赫靠「超高颜值」保命～XD

《秘密森林》系列番外篇、由李浚赫和朴星雄主演的全新犯罪韩剧《或好或坏的东载》已於「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众即可免费追看。日前一众主演受邀出席釜山国际电影节，李浚赫当场自爆曾希望获编剧李秀妍赐死，不过竟然因为脸蛋得以保住性命！

承接《秘密森林》宇宙，全新韩剧《或好或坏的东载》讲述检察官徐东载（李浚赫 饰）过去擅长游走於政商之间，因而被贴上「收受赞助检察官」的标签；虽然期待已久的晋升机会再度落空，但是东载决心摆脱耻辱般的过去，可是他却被巨集建设代表南完成（朴星雄 饰）视为眼中钉，二人由此展开一场火热的泥泞战⋯⋯



李浚赫一度婉拒角色

李浚赫由《秘密森林》配角晋升为剧集主角，理应实现演员梦想，可是他却在釜山国际电影节的访谈上坦承一度婉拒《或好或坏的东载》的剧本：「说实话，我说过不会接拍的，即使在拍摄《秘密森林2》期间，我也曾经要求杀死东载！我并不讨厌这个角色，而是因为我喜欢新事物，所以我认为再演一次可能不太有趣；后来我读了剧本，觉得东载呈现了新的一面，所以决定挑战一下。」他也透露将会从黑色喜剧的角度出发，打造出一个和前作不同的东载；拍档朴星雄则剧透角色间的关系发生了几次变化，呼吁观众仔细欣赏。



编剧曾想除掉东载

韩国知名编剧李秀妍曾凭藉《秘密森林》赢得百想艺术大赏的最佳剧本，今次再度执笔以主创身份参与其中，忆述剧集番外篇《或好或坏的东载》，她直言早期曾打算除掉「东载」：「我认为东载会阻碍主角的未来，但是我和李浚赫见面后，发现他为了角色做了很多准备；从那时起，我觉得不应该这样对待东载。」她更笑言「东载」必须活下来全因为李浚赫太帅了：「他长得那么好看，杀了他是一种浪费！而且就角色而言，东载非常有用，所以即使我想杀他，我也无法下手，他是一个具有多种魅力的角色。」



韩剧《或好或坏的东载》逢星期四上午11时在「黄Viu」上架，观众亦可免费收看Viu Original原创韩剧《重组家庭》、《致我的解离》和《爱过之后来临的》等，快人一步紧贴最新韩剧潮流。

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