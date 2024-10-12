【影片】Disney+獨家上線SEVENTEEN演唱會預告！在家也能享受最強刀群舞的live表演～10月17日播出

不管你是第一次看，還是再次重溫感動時刻，絕對不要錯過《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN》即將在Disney+獨家上線啦！！！用力地分享出去～～。（尖叫聲）

人氣男團 SEVENTEEN 擁有超高人氣的《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN》演唱會將要登上 Disney+ 串流平台，「FOLLOW」系列從首爾高尺天空巨蛋開場，跑遍日本亞洲巡迴等地一票難求，甚至在前陣子搬上大螢幕推出電影版，獲得粉絲CARAT（克拉）的熱烈迴響。





▼《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN》最新預告，10月17日 Disney+ 獨家上線：



這也是13人完整體最珍貴的演唱會畫面，接下來成員們將會陸續入伍，按照網友的推測，等到忙內Dino退伍大概會是在2030年，這一次上線的演唱會影片也有著非凡的意義，讓大家可以好好回顧他們的精彩表演。





此外，SEVENTEEN 全新主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉預告中公開的部份編舞，讓網友們不禁感嘆：這次終於不用那麼累了嗎？他們預計10月14日下午6點(KST)發行第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》回歸。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞