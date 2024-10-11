SEVENTEEN全新主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉預告公開部份編舞：這次終於不用那麼累了嗎？

人氣男團 SEVENTEEN 將以新歌〈LOVE, MONEY, FAME〉回歸，預告公開的一小小部份編舞展現熟男的大前輩魅力～。

SEVENTEEN 透過官方 SNS 公開了第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉(feat. DJ Khaled) 的最新預告，成員們的新造型一一釋出外，最終聚集在下雨天的街頭，比起以往更加輕鬆、遊刃有餘的舞蹈動作，散發著成熟穩重的氣息。

與第一波發佈的預告片形成鮮明對比，如果第一支預告片是他們思考愛情的意義，給人一種孤獨的感覺，那麼第二支預告片則展現了 SEVENTEEN 對愛情堅定的決心，展現溫暖且激動人心的氛圍感。每個角色獨有的繽紛色彩以及影片中反覆出現的玫瑰花也加強了大眾對完整MV的好奇心。



主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉將會是一首非常容易上癮的歌曲，其優美的旋律是結合了 Hip hop 和 R&B 。新專輯收錄了包括這首歌曲在內的〈Eyes on you〉、〈1 TO 13〉、〈Candy〉、〈Rain〉、〈Water〉等一共6首歌曲，預計在10月14日下午6點(KST)發行。





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