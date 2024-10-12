【有片】泫雅&龍俊亨婚禮現場公開，短裙+紅舞鞋優雅可愛！嚴正化&洪錫天送祝福，趙權抱緊擊碎絕交流言

昨日傍晚，歌手泫雅和龍俊亨在首爾三清閣舉辦婚禮，嚴正化、2AM趙權、洪錫天、東方神起允浩等眾多圈內好友到場祝賀。

婚禮在傳統韓屋的戶外進行，沒有司儀和祝歌，只有親朋好友的祝賀。 泫雅穿著白色短裙和紅色芭蕾舞鞋、很有個人風格，龍俊亨也以一身白色亮相，天色漸暗後現場亮起一顆顆小燈泡，氣氛浪漫溫馨。

新人交換戒指後，由主持人朗讀結婚誓詞，與泫雅共事15年的造型師和經紀人宣讀祝詞，令二人感動落淚。 泫雅：「我願成為不論丈夫有了什麼愛好都能陪他一起的、像朋友一樣的妻子。 我不會害怕每天早上一起睜開眼睛，會快樂幸福地生活下去。」

嚴正化在IG限動分享影片寫道「非常非常祝賀！祝每天幸福！」，洪錫天也拍照留言「適合秋季的一對戀人的婚禮」。



2AM趙權在泫雅年初宣佈戀情後退追蹤IG引發絕交猜測，當時趙權立即否認，稱兩人仍是好友。 昨日他出席泫雅婚禮並親密合照，以實際行動擊碎流言，深情寫道：「當時我中學二年級15歲、你小學12歲，時間過得好快，一定要幸福啊泫雅。」





泫雅所屬社代表GroovyRoom朴圭正PO出與泫雅的合照，以及龍俊亨邊走紅毯邊向賓客致謝的影片，李輝珉則記錄下泫雅父親帶領她走向龍俊亨的瞬間。東方神起允浩、泫雅同公司的Mirani和GEMINI也出席了婚禮。



此外，泫雅和龍俊亨18年前同在CUBE娛樂旗下時就已相識，當時各自是4 Minute和BEAST的成員，今年1月宣佈戀情後時隔9個月舉辦婚禮。





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