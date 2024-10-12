10月新劇上檔，演技派的角逐！金泰梨《正年》vs 李浚赫《或好或壞的東載》，你最期待哪部

10月有兩部新劇上檔，你更期待哪一部呢？

《或好或壞的東載》



先是10月10日開播的《或好或壞的東載》，該劇是人氣韓劇《秘密森林》的衍生劇，故事圍繞《秘密森林》中的檢察官「徐東載」展開，講述想要撕掉「收受贊助檢察官」標籤的徐東載，展開波瀾壯闊的火熱生存記。 徐東載是一個複雜且立體的人物，不能單單以「好人」或是「壞人」來定義他，這個角色的魅力正是來源於他的多面性和模棱兩可的道德立場。



徐東載功利、精明，圓滑、善於阿諛奉承且永遠在追求個人利益，總是設法利用職務謀求升遷和好處。 給人的初始印象是個只為自己打算、不擇手段的人，實際上他是一個在特定環境中被逼迫而不得不做出選擇的人物，一切行為的目的大多數處於在複雜權利鬥爭中保護自己，於是就有了很多觀眾期待的《或好或壞的東載》，讓他成為了全劇的中心人物。



如同新劇名《或好或壞的東載》總結的那樣，徐東載的「壞」是因為他沉浸在權力結構和腐敗的體制中，而他的「好」則在於他始終保留了一絲人性、良知和自知之明，同時他面對生死的危機時流露出的脆弱，展現了他作為一個普通人的恐懼與掙扎，也讓人對他的處境產生了同情。新的故事裡，他將如何展現又好又壞的面貌，同時又是如何與「惡勢力」朴星雄對抗的，讓我們拭目以待吧。



《正年》

緊跟其後，於10月12日播出的就是金泰梨挑大樑主演的《正年》，此劇背景設定在1950年代韓國戰爭之後，圍繞女性國劇展開，講述了一位天生的聲音天才「正年」挑戰成為頂級國劇演員的故事，這部劇不僅展現了主人公在舞台上的成長，還描繪了她與競爭對手之間的較量，以及與身邊人的聯結與支持。



最讓觀眾期待的是金泰梨在劇中的扮相，她剪掉了長髮，以「假小子」型短發出鏡，從以往公開的劇照中可以看到她穿著朴素布衣，表情生動，從一位鄰家女孩搖身一變成為唱國劇的頂級明星，這之間要經歷如何多的苦難和感情的磨練可想而知，讓人期待金泰梨的演技大爆發。



除了金泰梨之外，該劇可以說是全女演員陣容，有飾演唱歌、跳舞、演技甚至家境都無可挑剔的、正年的最大競爭對手「許英諝」的辛叡恩、「劇團團長」羅美蘭、扮演劇團男主人公形象的頂級明星「文玉卿」的鄭恩彩，以及出演國劇團公主「徐惠朗」的金允慧，演技派女演員們之間的化學反應讓人十分期待。



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