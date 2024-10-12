朴志訓加盟柳海真&劉智泰&李浚赫古裝片《和王一起生活的男人》，導演是《Signal》金銀姬老公張恆俊

朴志訓飾演朝鮮端宗，柳海真飾演電影標題中的「和王一起生活的男人」，此外還有劉智泰、李浚赫加盟，預計明年初開拍！

《和王一起生活的男人》講述朝鮮第六代君主端宗被流放到江原道寧越之後的故事，是張恆俊導演的第一部古裝電影。 本月9日張恆俊做客YT頻道「VIVO TV」時表示主演陣容已經確定，除了之前已經見報的柳海真、劉智泰、李浚赫之外，首次透露朴志訓也將出演。



朴志訓作為童星演員出身，曾參加選秀節目《Produce 101》第二季並成功進入限定團Wanna One，近年通過漫改劇《弱美男英雄Class 1》獲得好評。 7月有報導稱，正在考慮接下端宗角色的演員是「因類型片給大眾留下深刻印象的新人級演員」，看來說的就是原來就是《弱美男英雄Class 1》和朴志訓XD



柳海真出演的很多古裝片都大獲成功，例如《王的男人》《田禹治：超時空爭霸》《海賊：汪洋爭霸》《鳳梧洞戰役》《晝盲神探》，其飾演的角色也屢受到好評。 這次擔任第一男主角，格外引人期待。



張恆俊是韓國知名編劇金銀姬的老公，近年來指導的作品包括科幻喜劇《老公不是人》、熱血籃球電影《魯蛇大翻身》、驚悚片《Open the Door》等，《和王一起生活的男人》是張恆俊首次嘗試古裝題材。

《和王一起生活的男人》由《犯罪都市》系列製作公司BA娛樂擔任製作，Showbox負責發行。 Showbox仍對朴志訓的出演消息含蓄表示「確實又在討論」，朴志訓方面則表示：「確實有獲得選角，但因為製作方尚未正式宣佈，所以十分謹慎。」既然導演已經放話，應該不會有太大變動。



此外，朴志訓今年上半年通過KBS古裝劇《幻像戀歌》與觀眾見面，《弱美男英雄Class 2》將由Netflix製作及播出。



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