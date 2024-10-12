《媽媽朋友的兒子》裡青梅竹馬變情侶的親熱戲連庭沼玟也不滿意：更希望能通過動作和氛圍來表達

丁海寅和庭沼玟主演的浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》日前正式落幕，大結局收視率高達8.5%，創下了開播以來最高收視率，為整部劇畫上了圓滿的句號。

電視劇結束後，扮演女主角「石榴」的庭沼玟接受了韓媒採訪，談到了之前在韓網上掀起爭議的床戲，該段劇情是描寫了青梅竹馬的石榴和承效從好友升級為戀人的重要橋段，沒有火熱的初夜，只剩下蓋被子聊天，被觀眾們瘋狂吐槽「從未見過如此正經的床戲」。



*延伸閱讀：《媽媽朋友的兒子》這一幕引觀眾強烈不滿：零悸動、零浪漫，一本正經到這個程度也是少見

對此庭沼玟坦誠地表示：「我在看自己作品的時候總是感到有遺憾，因為我對作品懷有很深的感情，所以會有一些別人看不到的遺憾。 有時候，哪怕再拍一次，那一刻可能已經是最好的表現了。 但大多數情況下，還是會有不滿足。 那場戲也是如此，我個人覺得稍有遺憾。 我希望能更注重親密感，更多通過動作、氛圍和能量來表達，而不是通過台詞。」



劇中關於「石榴」三年前患有癌症的設定，也引發了觀眾的分歧。 一些觀眾認為這一情節顯得有些牽強。 庭沼玟回應道：「我在拍攝時是通過口頭，而非劇本了解了這個設定。 我想，如果大家再回看前面的部份，應該能更好地理解石榴的行為和敏感之處。」

此外，劇末沒有直接呈現承效和石榴的婚禮場景，也讓部份觀眾感到遺憾。 庭沼玟再次解釋：「我努力接受劇本中已經確定的部份，並在此基礎上盡我所能提供想法，豐富角色和情節。」

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