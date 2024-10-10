《愛過之後來臨的》日韓CP提早獻吻！坂口健太郎&李世榮互相稱讚：演戲時毫無距離感、眼裡總是充滿頑皮活力

由坂口健太郎攜手李世榮主演的史詩級跨國愛情韓劇《愛過之後來臨的》打破「韓劇第八集接吻定律」，從首播起便大量灑糖，送上多場甜蜜吻戲，讓觀眾不禁為這對異地情侶大力集氣！近日兩位主角接受專訪分享拍攝點滴，坂口直認與拍檔溝通零距離，李世榮更自爆因為追日劇而深陷某位女星的魅力！

舊愛總是最美

韓劇《愛過之後來臨的》講述韓國女生紅（李世榮 飾）在日本留學時邂逅潤吾（坂口健太郎 飾）後隨即陷入熱戀，可是二人不敵文化和語言差異，最終從相愛走到離別。五年後，躍升為著名作家的潤吾為了宣傳新作而走到韓國，不知情的紅被任命為當天翻譯，二人重遇後不禁大吃一驚，過去的愛意依然記憶猶新，時間似乎凍結在離別的當天，各有新歡的他們將如何面對重逢的悸動？



貴為日劇當紅男神，坂口健太郎在日本演藝圈活躍長達14年，擅於處理愛情片種的他更獲封「浪漫戲匠人」，不過談到首度主演韓劇，他坦言壓力不少：「因為工作人員都是韓國人，所以我真的很擔心自己作為一名『新手』要如何在這樣的環境下表達自己的觀點，但是一切都比我想像中來得順利。」

儘管二人有著語言障礙，但是藝術打破了一切隔閡，坂口也直言他們心有靈犀：「我很難用言語解釋，我和世榮演戲時真的沒有任何距離感，我認為我們配合得很好。」李世榮也補充：「我不能說我們的互動很深入，但在我感到我們有一種強烈的親切感，他的眼睛總是充滿活力，也很頑皮，而且他的韓語程度比我的日文程度高得多，所以常常和我們開玩笑。」



文青穿搭教科書

劇中潤吾是個人氣作家，穿著上集知性和時尚於一身，堪稱行走的「文青穿搭教科書」，坂口也在開拍前做了不少功課：「潤吾是一位受歡迎的小說家，他想呈現時尚和強勢的一面，所以大多穿著深色衣服；但是當我扮演大學生潤吾時，我會換上洗過好幾次的襯衫，因為他靠打工維生，平日甚少穿上乾淨的新衣服。」



早前李世榮曾透露為了《愛過之後來臨的》苦練日文，原來除了語言以外，她也進行了多項「極限挑戰」：「我要學習踩單車、開車、唱歌、彈吉他和日文等等，但是我沒有一件事情能夠做到完美，幸好在導演和剪接的幫助下，拍攝很順利。」為了更了解拍檔坂口，她特地在劇集開拍前翻看對方的作品，更意外成為女星小松菜奈的粉絲：「我看了他和小松菜奈主演的《餘命十年》，我哭得很厲害，小松菜奈太漂亮了，之後我又看了幾部由她主演的電影！」



愛情韓劇《愛過之後來臨的》逢星期五晚上8時15分在「黃Viu」上架，觀眾亦可免費收看Viu Original原創韓劇《重組家庭》、《致我的解離》等，快人一步緊貼最新韓劇潮流。



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