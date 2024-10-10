【專訪】跨國製作的浪漫之作！《愛過之後來臨的》李世榮攜坂口健太郎夜賞櫻花蕩鞦韆，拉進距離無懼語言障礙
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【專訪】跨國製作的浪漫之作！《愛過之後來臨的》李世榮攜坂口健太郎夜賞櫻花蕩鞦韆，拉進距離無懼語言障礙

韓劇   2024年10月10日   星期四09:00   Sani  

（封面圖源：黃Viu煲劇平台，IG@coupangplay）

近日，由韓日兩國合作的新劇《愛過之後來臨的》舉行了線上記者會，邀請到導演文鉉誠以及主演李世榮、坂口健太郎、洪宗玄和中村杏出席。 這部作品以獨特的視角探討愛情，引起了各國媒體的關注。

（圖源：黃Viu煲劇平台）

獨特的敘事手法

當被問及這部作品與其他愛情劇的不同之處時，導演文鉉誠表示：「這部作品中有著愛情、離別、以及離別之後的情感，全都含括在內，這種敘事跟之前的其他浪漫劇有所不同。 為此，我盡可能地呈現出更有深度、更為細膩的感情。」

跨越語言障礙的合作

這部劇最大的特色之一就是韓日演員的合作。 對此，演員們分享了不少有趣的經歷。 李世榮說：「在異國準備拍攝的期間讓我更加理解小紅的感受，也幫助我和健太郎演員進行溝通。 我們都努力使用對方的語言，我說日文，健太郎則用韓文回答。雖然一開始十分緊張，但在克服障礙的過程中積累了對彼此的信任和感情。 儘管日文沒有韓文那句『請享用美食』，我還是硬翻譯成日文講給他聽。」

坂口健太郎則表示：「在韓國進行第一次拍攝時，我還沒能順利跨越語言障礙，所以趁在現場的時候學了幾句韓文。 每天拍完後，我都會透過對講機用韓文跟工作人員們說『從明天開始一起好好加油』。世榮也對我講很多日文，不僅是台詞還有其他對話，她的日文進步飛快、學習速度令我印象深刻，能感受到她做出很多努力，令我十分尊敬。」
（圖源：IG@coupangplay）

對彼此的第一印象

李世榮對文導演的第一印象是衣著很可愛、散發藝術家氣質，對於各位演員則是：「第一次在韓國見到健太郎時， 我覺得他就是潤吾本人， 只是更加調皮的版本，帶有男孩般的魅力。 第一次見到杏奈時， 我以為她會很傲慢，但她比預期中更加愛笑，看起來很好相處。 至於宗玄， 原來我們曾在一個頒獎典禮上一起頒過獎，當時覺得他好白、好帥。」

坂口健太郎：「對文導演的第一印象來自視訊通話，感覺他非常冷靜，但當我在片場胡鬧時他也會加入，甚至帶頭開玩笑。 和世榮第一次見面是在第一次正式會議上，當時她看起來非常冷靜，甚至接近冷漠。 但實際上她是一個非常可愛的人，對於作品非常有熱情，談論角色時更感到她很有智慧。 至於敏俊，簽名會後第一次見面時他有很多攻擊性的台詞、相當傷人，後來我們一起出去吃飯喝酒時終於互相溫暖起來，一起度過了非常愉快的時光。 和中村杏是第一次見面，卻感覺不像第一次呢（笑）。」
（圖源：IG@coupangplay）

洪宗玄：「我對導演的第一印象是，只要有共同興趣和酒就可以聊一整晚。 對於中村杏，讀劇本時想像她會有點冷漠和時尚，但第一次見面時發現她其實很害羞，當然拍攝時她會變得不同，很愛笑。 第一次見到健太郎是在韓國的劇本朗讀會，我確定他當時非常緊張。 他剛抵達韓國就馬上就來參加朗讀會，儘管日程繁忙仍然盡力而為。 至於世榮，她比我年輕，但我開玩笑叫她前輩大人。 她是一個非常誠實的人，總是積極討論角色，讓我也能放鬆地參與討論，十分感謝。」
（圖源：黃Viu煲劇平台）

中村杏：「導演總是會給我非常認真地回答，我很希望能在他的執導下進行演出。 敏俊總是笑容滿面，一直都是笑嘻嘻的。 日本男生不太會看著你的眼睛微笑，所以他讓我很心動。 至於健太郎，我原本以為他很冷淡，但他都會很認真地跟我攀談，也在我感到擔心的時候來找我聊天。 第一次見到世榮時，她就跟太陽一樣明朗，總是樂於跟我打招呼，給了我很多能量。 一直叫我姐姐，真的好可愛。」
（圖源：黃Viu煲劇平台）

對複雜角色的理解

演員們對於各自塑造的角色有十分立體的見解。 李世榮談到：「小紅非常坦率、善於表達自己，這部份跟我很相似。 但我不會像她一樣容易受傷，我的個性比較堅強。 我曾想過，如果小紅再堅強一些，這兩人是否就不會分手呢？ 在日本拍攝時覺得這對情侶真的很美好。 很多人分手應該都是因為不夠理解對方吧。 不過小紅也教會我一件事，那就是即便受傷也無妨，願意坦率表達的小紅非常帥氣。」
（圖源：黃Viu煲劇平台）

坂口健太郎也分享了他對潤吾的理解：「我認為潤吾最了不起的地方在於，他在分開的這五年來一直愛著同一個女人。 潤吾對於愛情的熱情與能量十分值得敬佩。 但如果他願意向小紅多透露一些，或許她就不會被傷得那麼深。 潤吾心裡肯定有很多話想說，但總是在要說出口的前一刻停下。 我覺得這點應該改進。」
（圖源：黃Viu煲劇平台）

洪宗玄分享了他對敏俊的看法：「他無條件地將自己的心意完全展現給小紅、不計算得失，能做到這點真的很了不起。 至於遺憾的部份，如果他能早一點告白，小紅也許就不會跑去日本。」
（圖源：黃Viu煲劇平台）

中村杏眼中的小林環奈：「我很喜歡她充滿自信的樣子，十分帥氣。 至於我不喜歡的部份，就是她對潤吾太執著了，我覺得她不需要那麼死纏爛打。 當然這有可能是因為她很愛他，但偶爾我會想，如果她懂得放棄的話是不是會更好呢？」
（圖源：IG@coupangplay）

情感戲的拍攝挑戰

對於如何演繹悲傷沉重的情感戲，每位演員都有自己的方法。 李世榮說：「最難的部份是小紅在情非得已的情況下在異地生活，在戀人潤吾身上感受到的惆悵感。 一開始我無法感同身受，因為我個性比較堅強，反而可以理解潤吾。 但真正拍攝時突然可以產生共鳴，理解她的做法、對潤吾埋怨不已。 我想，人真的是很立體呢。」
（圖源：黃Viu煲劇平台）

坂口健太郎則表示：「拍攝辛苦的戲份時，可能會出現負面情緒或感到壓力，但我意外地感到樂在其中。 我會在拍戲當下感受到那些負面情緒，但神奇的是那些情緒不會持續太久，只要一夜好眠就能恢復元氣。」
（圖源：IG@coupangplay）

洪宗玄分享了他的經驗：「拍戲時會看著對手演員的眼睛來講台詞，彼此有來有往。 如果僅自己自己一個人的話，應該就沒辦法做到了。 我沒有刻意去擺脫悲傷情緒，只是讓它自然而然地過去。 而且導演很體恤我們，這種感情戲通常都會放在一天的最後才拍。」
（圖源：IG@coupangplay）

中村杏則談到：「當我跟飾演潤吾的健太郎對戲時，看到他便能夠帶出我的情緒，在那當下感受到精準的情感。 環奈不斷遭到拒絕，讓我也跟著越來越沒自信，但因為是電視劇所以覺得無傷大雅。」
（圖源：IG@coupangplay）

對愛情的思考

劇中有一句台詞「你相信愛情是不會改變的嗎？」對此，演員們也分享了自己的看法。

李世榮：「我認為永誌不渝的愛情是存在的，也相信命運。 如果各位還沒有過這種經驗，我認為只是還沒碰到罷了。 無論是命運、奇蹟或是永誌不渝的愛情，我都相信。」

坂口健太郎對此有深刻的見解：「愛情這種東西，就算看不見也確實存在。 我相信它有顏色，有著能讓人感覺到的質感及重量。 愛情有時讓人幸福，有時變得尖銳，有神甚至變成危險的存在。 隨著不同的時間點、遇見的對象、身處的情況，有可能會造成很大的變化。」
（圖源：IG@coupangplay）

洪宗玄則表示：「這是我第一次認真思考這個問題。 在聽完導演跟其他人的回答後，我的想法已經變了好幾次。 首先我的結論是，不會改變的愛情是存在的。 可是我不確定自己是否能遇到，畢竟也有可能碰到單戀的情況。 對於那些已經遇見的人，我想對你們說聲恭喜。」

中村杏簡潔地表達了她的看法：「雖然很困難，但我相信不變的愛情是存在的。 雖然很多事情會隨著時間流逝而改變，但我認為有些事情會永遠留存在我們心中。」

跨國拍攝的經驗

李世榮和坂口健太郎分享了在韓國和日本兩地拍攝的經驗。 李世榮說：「我們首先拍攝的是分手之後的場面，也就是韓國的戲份。 因為當時是第一次拍攝，我跟健太郎還沒有很熟，但我覺得這樣反而正好，因為在他們相愛的期間，兩個人真的很親密無間，需要展現出很棒的默契。 因此我認為倒著拍回去反而是件好事。」

坂口健太郎補充道：「我們起先是在韓國拍攝現在的戲份。 當時我們在情感上是很疏離的，有很多橋段都是處於很悲傷難受的情緒。 但後來我們很常一起出去吃飯。 我們那晚是不是還有去盪鞦韆？ 那些沒有拍戲的時候對我們來說也很重要，一起共度的時光讓我們變得更為親近。」
（圖源：IG@coupangplay）

李世榮還分享了一個溫馨的小故事：「健太郎在開拍之前來過韓國，我們那時私下有約出來，一起吃飯和小酌。 我知道有個公寓區的小路在櫻花盛開時節很適合散步，就問他有沒有興趣過去看看。 雖然我不住那裡，但我們就在別人的公寓區散步、聞著花香。 我告訴他我時常會去那邊散步，還一起盪鞦韆、賞花、看天空，拉近了不少距離。」
（圖源：IG@coupangplay）

在記者會的最後，導演文鉉誠總結道：「在《愛過之後來臨的》中有四人四色的愛情故事，也有韓國和日本的美麗風景和氛圍。 希望各位能透過這部作品自然而然地體會到跟愛有關的情感，無論是想起過去還是現在。」

《愛過之後來臨的》不僅是一部跨國合作的作品，更是一部深入探討愛情本質的劇集。 通過四位主角的故事，觀眾可以重新思考愛情的意義，以及時間和距離對感情的影響。《愛過之後來臨的》已於9月27日開播，香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、中東、南非及菲律賓由Viu獨家同步更新，台灣由friDay影音獨家播出。
（圖源：IG@coupangplay）

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