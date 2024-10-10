【專訪】跨國製作的浪漫之作！《愛過之後來臨的》李世榮攜坂口健太郎夜賞櫻花蕩鞦韆，拉進距離無懼語言障礙

近日，由韓日兩國合作的新劇《愛過之後來臨的》舉行了線上記者會，邀請到導演文鉉誠以及主演李世榮、坂口健太郎、洪宗玄和中村杏出席。 這部作品以獨特的視角探討愛情，引起了各國媒體的關注。

獨特的敘事手法

當被問及這部作品與其他愛情劇的不同之處時，導演文鉉誠表示：「這部作品中有著愛情、離別、以及離別之後的情感，全都含括在內，這種敘事跟之前的其他浪漫劇有所不同。 為此，我盡可能地呈現出更有深度、更為細膩的感情。」

跨越語言障礙的合作

這部劇最大的特色之一就是韓日演員的合作。 對此，演員們分享了不少有趣的經歷。 李世榮說：「在異國準備拍攝的期間讓我更加理解小紅的感受，也幫助我和健太郎演員進行溝通。 我們都努力使用對方的語言，我說日文，健太郎則用韓文回答。雖然一開始十分緊張，但在克服障礙的過程中積累了對彼此的信任和感情。 儘管日文沒有韓文那句『請享用美食』，我還是硬翻譯成日文講給他聽。」

坂口健太郎則表示：「在韓國進行第一次拍攝時，我還沒能順利跨越語言障礙，所以趁在現場的時候學了幾句韓文。 每天拍完後，我都會透過對講機用韓文跟工作人員們說『從明天開始一起好好加油』。世榮也對我講很多日文，不僅是台詞還有其他對話，她的日文進步飛快、學習速度令我印象深刻，能感受到她做出很多努力，令我十分尊敬。」



對彼此的第一印象

李世榮對文導演的第一印象是衣著很可愛、散發藝術家氣質，對於各位演員則是：「第一次在韓國見到健太郎時， 我覺得他就是潤吾本人， 只是更加調皮的版本，帶有男孩般的魅力。 第一次見到杏奈時， 我以為她會很傲慢，但她比預期中更加愛笑，看起來很好相處。 至於宗玄， 原來我們曾在一個頒獎典禮上一起頒過獎，當時覺得他好白、好帥。」

坂口健太郎：「對文導演的第一印象來自視訊通話，感覺他非常冷靜，但當我在片場胡鬧時他也會加入，甚至帶頭開玩笑。 和世榮第一次見面是在第一次正式會議上，當時她看起來非常冷靜，甚至接近冷漠。 但實際上她是一個非常可愛的人，對於作品非常有熱情，談論角色時更感到她很有智慧。 至於敏俊，簽名會後第一次見面時他有很多攻擊性的台詞、相當傷人，後來我們一起出去吃飯喝酒時終於互相溫暖起來，一起度過了非常愉快的時光。 和中村杏是第一次見面，卻感覺不像第一次呢（笑）。」



洪宗玄：「我對導演的第一印象是，只要有共同興趣和酒就可以聊一整晚。 對於中村杏，讀劇本時想像她會有點冷漠和時尚，但第一次見面時發現她其實很害羞，當然拍攝時她會變得不同，很愛笑。 第一次見到健太郎是在韓國的劇本朗讀會，我確定他當時非常緊張。 他剛抵達韓國就馬上就來參加朗讀會，儘管日程繁忙仍然盡力而為。 至於世榮，她比我年輕，但我開玩笑叫她前輩大人。 她是一個非常誠實的人，總是積極討論角色，讓我也能放鬆地參與討論，十分感謝。」



中村杏：「導演總是會給我非常認真地回答，我很希望能在他的執導下進行演出。 敏俊總是笑容滿面，一直都是笑嘻嘻的。 日本男生不太會看著你的眼睛微笑，所以他讓我很心動。 至於健太郎，我原本以為他很冷淡，但他都會很認真地跟我攀談，也在我感到擔心的時候來找我聊天。 第一次見到世榮時，她就跟太陽一樣明朗，總是樂於跟我打招呼，給了我很多能量。 一直叫我姐姐，真的好可愛。」



對複雜角色的理解

演員們對於各自塑造的角色有十分立體的見解。 李世榮談到：「小紅非常坦率、善於表達自己，這部份跟我很相似。 但我不會像她一樣容易受傷，我的個性比較堅強。 我曾想過，如果小紅再堅強一些，這兩人是否就不會分手呢？ 在日本拍攝時覺得這對情侶真的很美好。 很多人分手應該都是因為不夠理解對方吧。 不過小紅也教會我一件事，那就是即便受傷也無妨，願意坦率表達的小紅非常帥氣。」



坂口健太郎也分享了他對潤吾的理解：「我認為潤吾最了不起的地方在於，他在分開的這五年來一直愛著同一個女人。 潤吾對於愛情的熱情與能量十分值得敬佩。 但如果他願意向小紅多透露一些，或許她就不會被傷得那麼深。 潤吾心裡肯定有很多話想說，但總是在要說出口的前一刻停下。 我覺得這點應該改進。」



洪宗玄分享了他對敏俊的看法：「他無條件地將自己的心意完全展現給小紅、不計算得失，能做到這點真的很了不起。 至於遺憾的部份，如果他能早一點告白，小紅也許就不會跑去日本。」



中村杏眼中的小林環奈：「我很喜歡她充滿自信的樣子，十分帥氣。 至於我不喜歡的部份，就是她對潤吾太執著了，我覺得她不需要那麼死纏爛打。 當然這有可能是因為她很愛他，但偶爾我會想，如果她懂得放棄的話是不是會更好呢？」



情感戲的拍攝挑戰

對於如何演繹悲傷沉重的情感戲，每位演員都有自己的方法。 李世榮說：「最難的部份是小紅在情非得已的情況下在異地生活，在戀人潤吾身上感受到的惆悵感。 一開始我無法感同身受，因為我個性比較堅強，反而可以理解潤吾。 但真正拍攝時突然可以產生共鳴，理解她的做法、對潤吾埋怨不已。 我想，人真的是很立體呢。」



坂口健太郎則表示：「拍攝辛苦的戲份時，可能會出現負面情緒或感到壓力，但我意外地感到樂在其中。 我會在拍戲當下感受到那些負面情緒，但神奇的是那些情緒不會持續太久，只要一夜好眠就能恢復元氣。」



洪宗玄分享了他的經驗：「拍戲時會看著對手演員的眼睛來講台詞，彼此有來有往。 如果僅自己自己一個人的話，應該就沒辦法做到了。 我沒有刻意去擺脫悲傷情緒，只是讓它自然而然地過去。 而且導演很體恤我們，這種感情戲通常都會放在一天的最後才拍。」



中村杏則談到：「當我跟飾演潤吾的健太郎對戲時，看到他便能夠帶出我的情緒，在那當下感受到精準的情感。 環奈不斷遭到拒絕，讓我也跟著越來越沒自信，但因為是電視劇所以覺得無傷大雅。」



對愛情的思考

劇中有一句台詞「你相信愛情是不會改變的嗎？」對此，演員們也分享了自己的看法。

李世榮：「我認為永誌不渝的愛情是存在的，也相信命運。 如果各位還沒有過這種經驗，我認為只是還沒碰到罷了。 無論是命運、奇蹟或是永誌不渝的愛情，我都相信。」

坂口健太郎對此有深刻的見解：「愛情這種東西，就算看不見也確實存在。 我相信它有顏色，有著能讓人感覺到的質感及重量。 愛情有時讓人幸福，有時變得尖銳，有神甚至變成危險的存在。 隨著不同的時間點、遇見的對象、身處的情況，有可能會造成很大的變化。」



洪宗玄則表示：「這是我第一次認真思考這個問題。 在聽完導演跟其他人的回答後，我的想法已經變了好幾次。 首先我的結論是，不會改變的愛情是存在的。 可是我不確定自己是否能遇到，畢竟也有可能碰到單戀的情況。 對於那些已經遇見的人，我想對你們說聲恭喜。」

中村杏簡潔地表達了她的看法：「雖然很困難，但我相信不變的愛情是存在的。 雖然很多事情會隨著時間流逝而改變，但我認為有些事情會永遠留存在我們心中。」

跨國拍攝的經驗

李世榮和坂口健太郎分享了在韓國和日本兩地拍攝的經驗。 李世榮說：「我們首先拍攝的是分手之後的場面，也就是韓國的戲份。 因為當時是第一次拍攝，我跟健太郎還沒有很熟，但我覺得這樣反而正好，因為在他們相愛的期間，兩個人真的很親密無間，需要展現出很棒的默契。 因此我認為倒著拍回去反而是件好事。」

坂口健太郎補充道：「我們起先是在韓國拍攝現在的戲份。 當時我們在情感上是很疏離的，有很多橋段都是處於很悲傷難受的情緒。 但後來我們很常一起出去吃飯。 我們那晚是不是還有去盪鞦韆？ 那些沒有拍戲的時候對我們來說也很重要，一起共度的時光讓我們變得更為親近。」



李世榮還分享了一個溫馨的小故事：「健太郎在開拍之前來過韓國，我們那時私下有約出來，一起吃飯和小酌。 我知道有個公寓區的小路在櫻花盛開時節很適合散步，就問他有沒有興趣過去看看。 雖然我不住那裡，但我們就在別人的公寓區散步、聞著花香。 我告訴他我時常會去那邊散步，還一起盪鞦韆、賞花、看天空，拉近了不少距離。」



在記者會的最後，導演文鉉誠總結道：「在《愛過之後來臨的》中有四人四色的愛情故事，也有韓國和日本的美麗風景和氛圍。 希望各位能透過這部作品自然而然地體會到跟愛有關的情感，無論是想起過去還是現在。」

《愛過之後來臨的》不僅是一部跨國合作的作品，更是一部深入探討愛情本質的劇集。 通過四位主角的故事，觀眾可以重新思考愛情的意義，以及時間和距離對感情的影響。《愛過之後來臨的》已於9月27日開播，香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、中東、南非及菲律賓由Viu獨家同步更新，台灣由friDay影音獨家播出。



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