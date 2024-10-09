Super Junior-T是裸上身錄〈Rokuko〉的！有望回歸？銀赫直言：成員不足XD

Super Junior-D&E日前圓滿完成第六張迷你專輯《INEVITABLE》宣傳活動，首次挑戰嘻哈風格，主打歌〈Go High〉令人耳朵、眼睛為之一亮，頗受好評。

而他們宣傳期除了上遍打歌節目外，也到了可說是「老朋友」的可視廣播節目《兩點出逃Cultwo Show》，節目中，節目特色是來賓要轉轉盤，轉到要宣傳的主打歌才能表演，否則就是播放轉到的歌曲。兩人轉到〈Rokuko〉，大部分的人都熟知這是Super Junior Trot小分隊「T」的歌曲，銀赫說明當時Trot（韓國演歌）不比現在流行，但這首歌會廣為人之得多虧李秀滿的發想。



銀赫回憶當時李秀滿認為Super Junior陣中有許多很會帶氣氛的成員，便找幾名成員（利特、希澈、強仁、神童、晟敏、銀赫）試試看，還邀請知名作曲家尹明善寫歌。銀赫甚至爆料當時他們六人和尹明善一起脫了上衣，在很大聲、興奮的狀態下錄音。



主持人金泰均問T還有沒有活動，銀赫想了一下直言：「T如果現在要活動的話，成員有點不足。」金泰均繼續問他「哪裡不足」，他回：「就是有點不足。」粉絲E.L.F.聽到肯定會笑出來，因為可以算地獄哏了，T成員六個有兩個因為負面形象結束或暫停SJ活動（強仁酒駕、晟敏結婚影響全團活動），一個因車禍腳傷鮮少參與舞台活動（希澈），若重啟，能健健康康活動的恐怕只剩下一半，利特、神童和銀赫三人了。



除了Super Junior-T地獄哏外，也有其他話題讓人噴笑，像是有聽眾留言表示自己去完Super Junior-D&E演唱會，就算不是站席仍全身痠痛，銀赫就說以後要準備「躺席」了。對於新專輯的造型及概念，他們也自嘲「努力模仿現在的愛豆了」，東海戴高科技眼鏡(?)的一張還被說神似歌手Zion.T。有聽眾留言提到曾遇過銀赫，說某次走夜路看到鯷魚般的身軀走在前頭，因為路很黑想趕快離開，但前方那人也越走越快，正當自己要跑起來的時候，對方突然轉頭：「我知道了，幫你簽名吧！」XDDD。



▼完整節目（5:28躺席；7:24、25:49現在的愛豆；15:55〈Rokuko〉；26:37；36:36銀赫目擊談）



▼好不容易轉到唯一一次的〈Go High〉表演



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