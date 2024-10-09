T-ARA澳門見面會互動十足，15周年美好回憶卻忘記了池昌旭？

K-pop風靡全球，作為二代女團代表之一的T-ARA，為了慶祝出道15周年的大日子，便剛在10月7日於「澳門百老匯」-百老匯舞台成功舉行了《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》粉絲見面會。作為全世界只得一場的15周年見面會，恩晶（Eunjung）、居麗（Qri）、孝敏（Hyomin）、芝妍（Jiyeon）四位成員除獻唱了T-ARA多首經典歌曲，更大玩遊戲和談及近況，跟擁有多年感情的歌迷歡度了近兩小時的晚上。

由於T-ARA已經多年沒有跟香港和澳門的Queen's（T-ARA粉絲名稱）見面，因此一開始就以經典冠軍快歌《Roly Poly》來跟大家暖身，更成功炒熱氣氛，久違了的T-ARA應援口號再次響徹全場！之後，見面會主持人連同T-ARA一起跟觀眾們打招呼，而4位成員更苦練了中文和大家拉近距離，精神奕奕地說：「今天很開心見到fans，今天是難忘的一天。」感情十分真摯。



之後，主持人便跟T-ARA進入Q&A環節，其中一題令全場非常驚喜，就是當問到：「T-ARA會comeback嗎？」四位成員竟一同表示：「希望有新歌帶給大家，更希望有機會舉行巡演」令一眾粉絲非常期待！接著T-ARA更玩了「保護小鴨子」和「比手畫腳」兩個遊戲，她們最初在台上互相追逐！之後在分成兩組的「比手畫腳」遊戲中，則充分表現多年的合作默契，並由Eunjung與Jiyeon的小分隊勝出。過程有趣，讓全場捧腹大笑！



遊戲之後，氣氛一轉，T-ARA深情地為Queen's們送上《20090729》，這一首代表她們出道日的歌曲，而全場觀眾也揮著應援手燈，一起回憶多年來跟T-ARA共度的時光，場面溫馨。接著再送上同樣別具意義的《All Kill》，因為這首來自2021年的作品，不單是首次在韓國以外現場演繹，而且這首歌更是來自T-ARA的自費專輯，足見她們非常珍惜和寵愛粉絲。



為了增加互動，T-ARA還預備了「觀眾Q&A」環節，由成員即場抽出粉絲問題，直接回答。在團體問題部份，有歌迷希望T-ARA可以做出屬於她們的結尾妖精，而四位成員也不負粉絲所託，一起擺出裝作喘氣的超可愛動作！接著還有「T-ARA考古搶答」和「Queen's願望箱」兩個遊戲，當中問到在《Cry Cry》的MV內，池昌旭所飾演的角色名字時？四位T-ARA竟然完全忘記了！而且更覺得沒有可能知道吧？直到主持人提示了一個「鐵」字，Qri第一時間衝出來答中：「鐵錘！」而Eunjung則淘氣地說：她只是胡亂猜中！場面搞笑。



來到見面會尾聲，T-ARA送上另一名作《Sexy Love》，作為跟Queen’s的道別歌曲。粉絲們也為T-ARA預備了應援影片作為15周年的禮物，看見由出道到現在的每個片段，不禁令每位成員和觀眾都眼泛淚光，相當感動。而為了留下這美好一刻，T-ARA再來跟全場歌迷拍攝大合照，象徵《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》粉絲見面會完滿結束。

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