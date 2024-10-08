《黑白大廚》崔鉉碩：收到出演邀請，還以爲要當評審！透露和安成宰關係很好，如果角色互換會這樣評價他 XD

Netflix 料理實境節目《黑白大廚》在7日上午舉行記者見面會，晉級到8強的參賽者也吐露出演契機和節目背後的故事。

崔鉉碩坦言：「第一次收到出演邀請時，還作爲是作為評審邀請我出演。後來聽說是參賽者，所以問了理由，金學慜PD說參賽者更帥，所以我就答應了。」之後關閉餐廳45天，開始準備比賽，他說：「我偶爾會做非常新穎和與眾不同的料理而絆腳，也會受到嚴厲的評價，通過《黑白大廚》我確定自己走的路是對的。因為這個節目，韓國餐飲業界好像受到關注，所以非常感謝。」



另外，崔鉉碩在半決賽的「人生料理」中製作蛤蜊義大利麵，但...最終卻忘記放大蒜而排名第二名。崔鉉碩說：「事實上，安成宰主廚和我的料理風格正好相反，所以很擔心，也有有點反感。我以爲是完美的蛤蜊義大利麵，但卻得到『有點油膩』的評價，後來在說明食譜的時候，才想起來沒有放大蒜，雖然做了很多節目，經驗豐富，但每次做料理時都會很緊張，真沒想到會出現這樣的失誤。」

當被問到如果有大蒜的話會不會獲得第一名時，他回答說：「這是沒有意義的話，因為我在現場沒有放大蒜。最重要的是拿坡里美味黑手黨比我更擅長做料理，所以才獲得第一名。」



崔鉉碩也提到自己和安成宰的關係很好，只是追求的料理方向不同，還提到如果自己是評審的話，安成宰是挑戰者的話，可能會評價說「料理做得很好，但是沒有創意」。崔鉉碩近日也在 IG 更新與安成宰的合照，表示在派對上見到面，彼此對視後馬上笑噴了。」



上週公開的第10集中，「黑湯匙」的「那不勒斯美味黑手黨」最先確定進入最後一輪，剩下的7名出演者將爭奪最後一輪所剩下的一個位置，他們將在半決賽中做什麼樣的料理？會是誰和那不勒斯美味黑手黨展開最後的決賽？期待今天的大結局啊！



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