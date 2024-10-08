《黑白大厨》崔铉硕：收到出演邀请，还以爲要当评审！透露和安成宰关系很好，如果角色互换会这样评价他 XD

Netflix 料理实境节目《黑白大厨》在7日上午举行记者见面会，晋级到8强的参赛者也吐露出演契机和节目背后的故事。

崔铉硕坦言：「第一次收到出演邀请时，还作爲是作为评审邀请我出演。后来听说是参赛者，所以问了理由，金学慜PD说参赛者更帅，所以我就答应了。」之后关闭餐厅45天，开始准备比赛，他说：「我偶尔会做非常新颖和与众不同的料理而绊脚，也会受到严厉的评价，通过《黑白大厨》我确定自己走的路是对的。因为这个节目，韩国餐饮业界好像受到关注，所以非常感谢。」



另外，崔铉硕在半决赛的「人生料理」中制作蛤蜊义大利面，但...最终却忘记放大蒜而排名第二名。崔铉硕说：「事实上，安成宰主厨和我的料理风格正好相反，所以很担心，也有有点反感。我以爲是完美的蛤蜊义大利面，但却得到『有点油腻』的评价，后来在说明食谱的时候，才想起来没有放大蒜，虽然做了很多节目，经验丰富，但每次做料理时都会很紧张，真没想到会出现这样的失误。」

当被问到如果有大蒜的话会不会获得第一名时，他回答说：「这是没有意义的话，因为我在现场没有放大蒜。最重要的是拿坡里美味黑手党比我更擅长做料理，所以才获得第一名。」



崔铉硕也提到自己和安成宰的关系很好，只是追求的料理方向不同，还提到如果自己是评审的话，安成宰是挑战者的话，可能会评价说「料理做得很好，但是没有创意」。崔铉硕近日也在 IG 更新与安成宰的合照，表示在派对上见到面，彼此对视后马上笑喷了。」



上周公开的第10集中，「黑汤匙」的「那不勒斯美味黑手党」最先确定进入最后一轮，剩下的7名出演者将争夺最后一轮所剩下的一个位置，他们将在半决赛中做什么样的料理？会是谁和那不勒斯美味黑手党展开最后的决赛？期待今天的大结局啊！



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