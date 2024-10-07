【韓網熱門】可以很方便地叫計程車的台灣便利店機器

9月30日播出的JTBC綜藝節目《特派員25時》介紹了台灣便利店事務機的計程車叫車服務。

事務機屏幕有票券、繳費、預購瞪很多服務，如果想要叫計程車，就點選「服務寄件」、選擇圓形圖標（即55688台灣大車隊）、選擇「韓文」，接著輸入手機號碼、選擇支付方式和要求事項（打開後備箱、攜帶伴侶動物、乘坐輪椅搭車），即可靜候司機前來。

節目嘉賓稱讚道，對於無法使用手機的情況和難以說明自身位置的外國人而言，這個功能非常有用。



韓國網友評論：

1. 哇這個真的好棒

2. 希望我國也能引進，（app）實名認證太多，外國人和老年人用起來非常吃力

3. 手機沒電時很需要kkk

4. 甚至連大學學費、火車票、演唱會門票都能用它解決

5. 真好，我國也在公共服務方面花點錢吧

6. 不過應該很多人會拜託工讀生幫忙

7. 居然有「乘坐輪椅搭車」... 如果在我國肯定不會有這選項

8. 臺灣在為交通弱勢群體提供設施方面做得比我們好很多。 走上街就能看到很多乘坐輪椅的人，這意味著身障人士外出活動十分方便。 台灣兩車道的交通燈都是綠燈59秒起kkk韓國六車道也只有29秒

9. 哇太好了，在韓國手機沒電就什麼都做不了

10. 韓國很難引進，現有的便利店沒空間放那台機器

11. 可以在現有的ATM和自助寄件櫃添加該功能

12. 我派駐台灣期間語言不通，全靠這台機器叫車，真的很愛kkk

13. 昨天剛看到JTBC報道韓國計程車和餐飲宰外國客，對比之下這真的很棒

14. 台灣其實有很多值得我們學習的地方

出處：https：//theqoo.net/hot/3430552083

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