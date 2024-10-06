還原度好高！李敏鎬&安孝燮主演、300億奇幻巨製《全知讀者視角》海報首次曝光
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還原度好高！李敏鎬&安孝燮主演、300億奇幻巨製《全知讀者視角》海報首次曝光

電影   2024年10月6日   星期日18:59   Sani  

（封面圖源：X@Shywdy、lotte_ent）

根據同名人氣網路小說改編的電影《全知讀者視角》從選角到開拍都十分低調，昨日有網友分享了在釜山影展拍到的宣傳海報，兩位主演李敏鎬和安孝燮都帥爆了！

《全知讀者視角》是從2018年開始連載的網路小說，累計點擊率達到2億次、單在南韓就創下100億韓元的銷售成績，在海外也獲得巨大關註。小說講述男主角「金獨子」追了10年的連載小說結束時，現實世界中突然出現小說中的場景和角色，金獨子作為唯一知道故事結局的人，與小說主角「劉衆赫」一起踏上拯救世界的艱險旅程。
（圖源：《全知讀者視角》小說及網漫封面）

真人版由安孝燮和李敏鎬飾演金獨子和劉衆赫，蔡秀彬飾演劉尚雅、申承浩飾演李賢誠、Nana飾演鄭熙媛、朴浩山飾演孔弼斗、Jisoo飾演李智慧，南韓知名遊戲開發商SmileGate與樂天娛樂共同投資300億製作，已於去年12月開拍。近一年以來除了劇本圍讀照片之外沒有任何消息，讓人對進度十分好奇。
（圖源：X@lotte_ent）

昨日釜山國際影展主辦的亞洲內容暨電影市場展（Asian Contents & Film Market）開幕，有網友在現場看到SmileGate展臺已貼出宣傳海報，安孝燮和李敏鎬站在廢墟中、氣氛劍拔弩張，令人立即想起原著小說及網漫的封面，紛紛表示期待。

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