韓版《聽說》選角符合原作，預告清新脫俗獲好評！海報表現手語名、預告有口述影像字幕

韓國翻拍台灣經典電影《聽說》，電影3日起於第29屆釜山國際影展（BIFF）率先上映，從選角、預告片到海報都獲得韓國觀眾歡迎。

韓版《聽說》由《惡鬼》洪慶、《浪漫速成班》盧允瑞與女團IZ*ONE出身的金玟周三人主演，分別詮釋韓版的「天闊」（彭于晏飾）、「秧秧」（陳意涵飾）和「小朋」（陳妍希飾）。光選角，視覺就吸引人矚目且被網友評價貼近原作、三人就是「青春本身」。



劇情同樣傳達「愛情就是理解、共享對方的語言」，講述為沒有夢想而苦的26歲「容俊」（洪慶飾），對同齡的「夏天」（盧允瑞飾）一見鍾情，而夏天一邊照料聽障（聾人）妹妹「秋天」（金玟周飾），把妹妹參加奧運當成自己的夢想，一邊對於和容俊青澀的感情感到陌生且對妹妹產生內疚。



正式預告不外乎經典的游泳、機車雙載、男主角送便當對女主角一見鍾情……等等場面，最重要的是主要語言都是「手語」，若以YouTube收看並開啟字幕，會發現劇組貼心提供了供聾人理解情境的口述影像字幕（以下截圖字幕是將韓語字幕自動翻譯成中文後）。



預告釋出以來已破36萬，吸引近400多則留言，留言包括「是誰負責選角？好清新啊厲害……」、「『聽說』這個標題就很適合演員們」、「哇……選了和原作相似又有自己性格的演員啊」、「前幾年迷上台灣電影，在Netflix看了《聽說》、《我們的少女時代》等有名電影，看了這預告片10秒就覺得氣氛完全一樣，好期待！」……等等，可惜的是有人認為應該早在夏天就要上映，獲千人按讚同意。



海報同樣走清新路線，主視覺海報呈現容俊和夏天共乘機車，那是某個「清涼心動的瞬間」，加上秋天的三張個人海報則分別註解「讓你看見我的真心」、「讓你聆聽我的真心」以及「傳達我們的心意」。



最特別的是他們比著手語，那是他們的「手語名字」（多是用個人特徵取名），容俊是「用眼睛拍照，要你記住」的手勢，夏天是「一向露出笑臉讓人感到幸福」的動作，秋天是「擁有漂亮可愛的臉蛋」。海報的特別設計讓原先不懂手語的觀眾們，從此開始好奇手語，也佩服劇組宣傳上的用心。



《聽說》在釜山影展播映的門票已全數售罄，沒搶到票的觀眾也不用難過，電影將在11月6日全韓正式上映。

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