INFINITE南優鉉：「我不是性感，是可愛！」狂問全場粉絲「我的女人在哪裡〜」

INFINITE成員南優鉉於10月5日傍晚在台北舉辦《植木日4：TREE WORLD in Taipei》演唱會，對於自己遵守與粉絲們的約定很快再度訪台，南優鉉相當有自信的表示，自己是非常帥氣的人。

南優鉉從準備的開場影片就別出心裁，以「Master南優鉉」身分來發言，更表示在各個星球平行時空有著很多個他，每一個都擁有不同的特長。接著南優鉉穿著水鑽裝飾的閃亮紅色格紋外套，搭配牛仔喇叭褲登場，一開場就帶給粉絲們一曲「你的男人」，讓全場一千六百位粉絲陷入瘋狂。大家也在一開場就讓南優鉉看到應援的手幅，讓南優鉉用中文大呼粉絲「可愛」。



他表示能夠這樣與台灣的INSPIRIT見面，讓他非常開心，也稱粉絲們總是不缺席他的演出，應該每位都稱得上是看演唱會的達人。南優鉉更相當用心錄製每一段影片，親自指導粉絲們歌曲的應援法，全場粉絲們也非常配合，完美互動。粉絲們大讚他性感，沒想到他對這個形容詞不適很滿意，趕緊說「我不是性感，是可愛！」讓全場大笑起來，切合新歌主題，南優鉉更一直向全場粉絲喊著「我的女人在哪裡？」讓粉絲們心動不已。



換上了第四套服裝的南優鉉，為了照顧最後排區域的粉絲們，特別從場地側邊的觀眾席登場，讓最後排的粉絲們也能近距離看見他，接著他就在觀眾席慢慢地走著，幾乎一連唱了三首歌都在舞台下，讓大家看得相當滿足，接下來演唱動感快歌「A Song For You」，從台下走回台上，並且不斷重複精彩的副歌段落，接著他更引導粉絲站起來一起high，成功炒熱全場氣氛。



南優鉉全場帶來了將近25首歌曲，還包含尚未正式公開的歌曲，他表示自己的創作也都是寫下自己人生經歷的歌曲，想要盡快與粉絲們分享，所以放入了本次演出的歌單之中，就連歌詞還尚未創作完成的歌曲，他也在台上哼唱給大家聽，美聲表現讓INSPIRIT聽得相當陶醉。



南優鉉最後感性表示，非常感謝大家抽出時間來看他的演出，託大家的福讓他能夠站在舞台上，能夠演唱歌曲，能夠創作歌曲，能夠用這些方式傳達自己的心情，所以INSPIRIT粉絲們對他而言，是不能沒有的存在，也是給予他力量的泉源，真心感謝每一位支持他的粉絲。



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