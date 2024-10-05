韩版《听说》选角符合原作，预告清新脱俗获好评！海报表现手语名、预告有口述影像字幕

韩国翻拍台湾经典电影《听说》，电影3日起於第29届釜山国际影展（BIFF）率先上映，从选角、预告片到海报都获得韩国观众欢迎。

韩版《听说》由《恶鬼》洪庆、《浪漫速成班》卢允瑞与女团IZ*ONE出身的金玟周三人主演，分别诠释韩版的「天阔」（彭于晏饰）、「秧秧」（陈意涵饰）和「小朋」（陈妍希饰）。光选角，视觉就吸引人瞩目且被网友评价贴近原作、三人就是「青春本身」。



剧情同样传达「爱情就是理解、共享对方的语言」，讲述为没有梦想而苦的26岁「容俊」（洪庆饰），对同龄的「夏天」（卢允瑞饰）一见钟情，而夏天一边照料听障（聋人）妹妹「秋天」（金玟周饰），把妹妹参加奥运当成自己的梦想，一边对於和容俊青涩的感情感到陌生且对妹妹产生内疚。



正式预告不外乎经典的游泳、机车双载、男主角送便当对女主角一见钟情……等等场面，最重要的是主要语言都是「手语」，若以YouTube收看并开启字幕，会发现剧组贴心提供了供聋人理解情境的口述影像字幕（以下截图字幕是将韩语字幕自动翻译成中文后）。



预告释出以来已破36万，吸引近400多则留言，留言包括「是谁负责选角？好清新啊厉害……」、「『听说』这个标题就很适合演员们」、「哇……选了和原作相似又有自己性格的演员啊」、「前几年迷上台湾电影，在Netflix看了《听说》、《我们的少女时代》等有名电影，看了这预告片10秒就觉得气氛完全一样，好期待！」……等等，可惜的是有人认为应该早在夏天就要上映，获千人按赞同意。



海报同样走清新路线，主视觉海报呈现容俊和夏天共乘机车，那是某个「清凉心动的瞬间」，加上秋天的三张个人海报则分别注解「让你看见我的真心」、「让你聆听我的真心」以及「传达我们的心意」。



最特别的是他们比著手语，那是他们的「手语名字」（多是用个人特徵取名），容俊是「用眼睛拍照，要你记住」的手势，夏天是「一向露出笑脸让人感到幸福」的动作，秋天是「拥有漂亮可爱的脸蛋」。海报的特别设计让原先不懂手语的观众们，从此开始好奇手语，也佩服剧组宣传上的用心。



《听说》在釜山影展播映的门票已全数售罄，没抢到票的观众也不用难过，电影将在11月6日全韩正式上映。

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