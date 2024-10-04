國民不倫老公《好搭檔》池承炫突自曝健康出問題：「罹患不治之症，必須戒菸戒酒」

日前因《好搭檔》一劇，演出張娜拉的出軌老公並且無情要求離婚，行徑引發觀眾們怒火，而被稱為國民不倫男的演員池承炫，日前在YT頻道節目中自曝健康出了狀況。

10月3日演員池承炫來到申東燁的YT頻道節目，也提到了《好搭檔》一劇播出後遇到的趣事，大家相當好奇的是，因為在劇中池承炫是一位不折不扣的外遇渣老公，也很好奇他現實生活中真正的太太有何反應？池承炫說與太太外出時路人從身邊經過，他們會說「有好好看了電視劇」，太太也回應「是」，沒想到路人接下來更說了句「請好好活著」，感覺大家把角色與生活混在一起了，讓他覺得相當有趣。



池承炫還在節目中透露自己的健康出現異常狀況，雖然自己非常期待來到這個節目，但也知道這節目通常是一邊喝酒一邊聊天的，他坦言自己現在正是戒菸戒酒的狀態，雖然目前自己的病況還不算是很嚴重，但依舊是屬於不治之症，他的發言也讓大家嚇了一跳。申東燁還不斷反問他是真的嗎？池承炫表示是這樣的，所以從去年開始就戒菸戒酒，到現在真的是完全不碰。



池承炫坦言戒斷菸酒已經超過一個月，事實上本來對他來說，酒是最大的安慰，自己也常在日記中提到，很努力參加試鏡但還是沒被選上，這時就喝一杯吧！現在沒辦法以酒來安慰自己的心情了，所以也正在轉換為其他的興趣當中，讓他不免有些苦惱。所以現在的他反而覺得工作時比休息更好，休息的日子沒有辦法喝酒更是難過，申東燁也心疼地安慰他，希望他別太擔心病況，



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