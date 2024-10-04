国民不伦老公《好搭档》池承炫突自曝健康出问题：「罹患不治之症，必须戒菸戒酒」

日前因《好搭档》一剧，演出张娜拉的出轨老公并且无情要求离婚，行径引发观众们怒火，而被称为国民不伦男的演员池承炫，日前在YT频道节目中自曝健康出了状况。

10月3日演员池承炫来到申东烨的YT频道节目，也提到了《好搭档》一剧播出后遇到的趣事，大家相当好奇的是，因为在剧中池承炫是一位不折不扣的外遇渣老公，也很好奇他现实生活中真正的太太有何反应？池承炫说与太太外出时路人从身边经过，他们会说「有好好看了电视剧」，太太也回应「是」，没想到路人接下来更说了句「请好好活著」，感觉大家把角色与生活混在一起了，让他觉得相当有趣。



池承炫还在节目中透露自己的健康出现异常状况，虽然自己非常期待来到这个节目，但也知道这节目通常是一边喝酒一边聊天的，他坦言自己现在正是戒菸戒酒的状态，虽然目前自己的病况还不算是很严重，但依旧是属於不治之症，他的发言也让大家吓了一跳。申东烨还不断反问他是真的吗？池承炫表示是这样的，所以从去年开始就戒菸戒酒，到现在真的是完全不碰。



池承炫坦言戒断菸酒已经超过一个月，事实上本来对他来说，酒是最大的安慰，自己也常在日记中提到，很努力参加试镜但还是没被选上，这时就喝一杯吧！现在没办法以酒来安慰自己的心情了，所以也正在转换为其他的兴趣当中，让他不免有些苦恼。所以现在的他反而觉得工作时比休息更好，休息的日子没有办法喝酒更是难过，申东烨也心疼地安慰他，希望他别太担心病况，



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