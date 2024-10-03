美談不斷！BTS防彈少年團J-HOPE全額贊助戰友聚會費用！本月退伍
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美談不斷！BTS防彈少年團J-HOPE全額贊助戰友聚會費用！本月退伍

明星   2024年10月3日   星期四09:10   Tracy  

（封面圖源：IG@uarmyhope）

防彈少年團（BTS）成員J-HOPE退伍在即，身為軍隊助教的他又傳出暖心事蹟了。

日前，韓網上流傳著一張9名士兵手舉橫幅的照片，橫幅上寫著：「鄭號錫兵長與白虎新兵訓練營兵長們的同期MT（團體活動）。 全額贊助及支援：BTS J-HOPE。」

橫幅左側J-HOPE的照片上還繪有一個對話框，上面寫著：「同期們，辛苦了，哥哥請客，盡情享受吧！ 忠誠！」 J-HOPE全額贊助了同期士兵們的活動費用，士兵們為此特意製作了感謝橫幅，這個暖心的舉動也顯示了J-HOPE在軍營中對朋友們的關懷和慷慨。 此前，J-HOPE在給粉絲的信中也表示：「時間曾讓我感到無情，但現在卻因為情誼而變得深厚。 回顧軍旅生活，我感到自豪和光榮。」
（圖源：IG@uarmyhope）

J-HOPE的軍營生活一直受到粉絲和公眾的廣泛關注。 作為防彈少年團的成員，他於2023年4月18日正式入伍，成為繼大哥JIN之後第二位服兵役的BTS成員。 目前在韓國江原道原州的陸軍第36步兵師團白虎新兵訓練營擔任助教。 入伍後，J-HOPE展現出了他一貫的正能量和責任感，積極投入軍營生活，很快就適應了訓練和軍隊的紀律。 而作為新兵訓練營的助教，他的工作包括説明新兵適應軍隊生活，提供軍事訓練的指導和支援，他能夠擔任助教也體現了軍隊對他的信任，同時展現了他的領導能力。

此外，J-HOPE預計將於今年10月17日退伍。

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