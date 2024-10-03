美談不斷！BTS防彈少年團J-HOPE全額贊助戰友聚會費用！本月退伍

防彈少年團（BTS）成員J-HOPE退伍在即，身為軍隊助教的他又傳出暖心事蹟了。

日前，韓網上流傳著一張9名士兵手舉橫幅的照片，橫幅上寫著：「鄭號錫兵長與白虎新兵訓練營兵長們的同期MT（團體活動）。 全額贊助及支援：BTS J-HOPE。」



정호석 병장과

백호신병교육대대 병장들의 동기MT

전체 협찬 지원 : BTS 제이홉



동기들아 고생했다.

형이 한 턱 쏠테니 재밌게 즐겨라.ᐟ 충성.ᐟ



이것 뭐예요? 호석이 군대 동기들 MT비용 한 턱 쐈대ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/51tPVzA1Hj — 리나 (@rosehope218) September 29, 2024

橫幅左側J-HOPE的照片上還繪有一個對話框，上面寫著：「同期們，辛苦了，哥哥請客，盡情享受吧！ 忠誠！」 J-HOPE全額贊助了同期士兵們的活動費用，士兵們為此特意製作了感謝橫幅，這個暖心的舉動也顯示了J-HOPE在軍營中對朋友們的關懷和慷慨。 此前，J-HOPE在給粉絲的信中也表示：「時間曾讓我感到無情，但現在卻因為情誼而變得深厚。 回顧軍旅生活，我感到自豪和光榮。」



J-HOPE的軍營生活一直受到粉絲和公眾的廣泛關注。 作為防彈少年團的成員，他於2023年4月18日正式入伍，成為繼大哥JIN之後第二位服兵役的BTS成員。 目前在韓國江原道原州的陸軍第36步兵師團白虎新兵訓練營擔任助教。 入伍後，J-HOPE展現出了他一貫的正能量和責任感，積極投入軍營生活，很快就適應了訓練和軍隊的紀律。 而作為新兵訓練營的助教，他的工作包括説明新兵適應軍隊生活，提供軍事訓練的指導和支援，他能夠擔任助教也體現了軍隊對他的信任，同時展現了他的領導能力。

此外，J-HOPE預計將於今年10月17日退伍。

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