朴明洙&光熙台灣行便當店被認出大喊「愛台灣」，各種互動網友笑「光熙像老人照服員」

朴明洙與光熙（黃光熙）8月底大方在IG透露來到台灣拍攝節目兼遊玩，也有台灣民眾目擊，近日他們拍攝的內容終於公開，是朴明洙YouTube節目《做吧明洙》一集旅遊企劃。

*先前報導回顧： 〈光熙&朴明洙人在台灣拍綜藝！朴明洙搞笑自嘲「人造人」光熙躺著也中槍〉‎

朴明洙和光熙可以說是老朋友了，從好幾年前的《無限挑戰》就結緣，2019年也一起來南台灣拍攝《更窮遊豪華團》。此次《做吧明洙》第一次海外出外景，製作單位便邀請光熙和朴明洙一同挑戰北台灣「汗水遊」。想到台灣，朴明洙第一個想到拍攝《更窮遊豪華團》時吃的芒果冰，好吃到他跑去抱製作的老闆。



兩人從台北搭台鐵區間車到福隆車站，享用了當地知名的「礦工便當」還有香腸，也喝了黑糖珍珠奶茶，並到福隆海水浴場賞海與沙雕，更浪漫雙騎單車到舊草嶺隧道。最有趣的莫過於兩人在便當店被店員認出來，朴明洙開心到喊「I Love Taiwan」還和店員一起手舞足蹈：「Taiwan……Taiwan……」還有，朴明洙在隧道騎單車因為「太害怕沒盡頭」而折返，殊不知隧道後有海天一線風景，朴明洙難掩後悔。



雖然是「汗水遊」，但節目最後讓兩人體驗的是「療癒之汗水」，到了北投泡溫泉。朴明洙邊泡溫泉邊嘆道：「說實話我知道台灣半導體之類的是第一名，但不知道溫泉也那麼好。」朴明洙舒服到鏡頭前脫上衣，脫稿演出引發工作人員尖叫XDD。



此集播放量不俗，目前公開三天已破47萬點閱，有1萬點讚、560多則留言，部分留言相當有趣，尤其是「光熙好像是照顧老人家的照護服務員」，因為從韓國仁川機場開始光熙就處處照顧朴明洙，主動先買早餐要朴明洙一起吃完再上機，過程幫朴明洙準備溼紙巾又幫他擦手，在福隆吃便當時也幫朴明洙準備好筷子，騎完單車還伸手替他解開安全帽。



另外還有留言「光熙像忙得暈頭轉向的狗狗，雖然很忙但看了心情會變好」、「光熙講半敬語太有愛了，真好聽」、「只有光熙是2倍速」（講話速度太快XD）、「兩人很搭，極I的爸爸漢雖然不懂事但都照顧到的E兒子」……等等，亦有網友希望此「汗水遊」企劃能繼續做下去。

▼完整節目，他路途還「巧遇」熟悉的「LINE FRIENDS」、「BT21」和BLACKPINK Jisoo哩！



▼光熙在節目上架後，公開更多台灣行照片寫下：「上個夏天和明洙哥去臺灣旅行了，度過了幸福的時光，台灣再見吧。」貼文背景音樂選用鄧麗君的〈月亮代表我的心〉



▼他們還在隧道前拍了一支Challenge



▼更多節目公開照片



▼回顧2019年的《更窮遊豪華團》，朴明洙、光熙、圭賢等人在台南吃了芒果冰後激動不已



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