朴明洙&光熙台湾行便当店被认出大喊「爱台湾」，各种互动网友笑「光熙像老人照服员」

朴明洙与光熙（黄光熙）8月底大方在IG透露来到台湾拍摄节目兼游玩，也有台湾民众目击，近日他们拍摄的内容终於公开，是朴明洙YouTube节目《做吧明洙》一集旅游企划。

*先前报导回顾： 〈光熙&朴明洙人在台湾拍综艺！朴明洙搞笑自嘲「人造人」光熙躺著也中枪〉‎

朴明洙和光熙可以说是老朋友了，从好几年前的《无限挑战》就结缘，2019年也一起来南台湾拍摄《更穷游豪华团》。此次《做吧明洙》第一次海外出外景，制作单位便邀请光熙和朴明洙一同挑战北台湾「汗水游」。想到台湾，朴明洙第一个想到拍摄《更穷游豪华团》时吃的芒果冰，好吃到他跑去抱制作的老板。



两人从台北搭台铁区间车到福隆车站，享用了当地知名的「矿工便当」还有香肠，也喝了黑糖珍珠奶茶，并到福隆海水浴场赏海与沙雕，更浪漫双骑单车到旧草岭隧道。最有趣的莫过於两人在便当店被店员认出来，朴明洙开心到喊「I Love Taiwan」还和店员一起手舞足蹈：「Taiwan……Taiwan……」还有，朴明洙在隧道骑单车因为「太害怕没尽头」而折返，殊不知隧道后有海天一线风景，朴明洙难掩后悔。



虽然是「汗水游」，但节目最后让两人体验的是「疗愈之汗水」，到了北投泡温泉。朴明洙边泡温泉边叹道：「说实话我知道台湾半导体之类的是第一名，但不知道温泉也那么好。」朴明洙舒服到镜头前脱上衣，脱稿演出引发工作人员尖叫XDD。



此集播放量不俗，目前公开三天已破47万点阅，有1万点赞、560多则留言，部分留言相当有趣，尤其是「光熙好像是照顾老人家的照护服务员」，因为从韩国仁川机场开始光熙就处处照顾朴明洙，主动先买早餐要朴明洙一起吃完再上机，过程帮朴明洙准备湿纸巾又帮他擦手，在福隆吃便当时也帮朴明洙准备好筷子，骑完单车还伸手替他解开安全帽。



另外还有留言「光熙像忙得晕头转向的狗狗，虽然很忙但看了心情会变好」、「光熙讲半敬语太有爱了，真好听」、「只有光熙是2倍速」（讲话速度太快XD）、「两人很搭，极I的爸爸汉虽然不懂事但都照顾到的E儿子」……等等，亦有网友希望此「汗水游」企划能继续做下去。

▼完整节目，他路途还「巧遇」熟悉的「LINE FRIENDS」、「BT21」和BLACKPINK Jisoo哩！



▼光熙在节目上架后，公开更多台湾行照片写下：「上个夏天和明洙哥去台湾旅行了，度过了幸福的时光，台湾再见吧。」贴文背景音乐选用邓丽君的〈月亮代表我的心〉



▼他们还在隧道前拍了一支Challenge



▼更多节目公开照片



▼回顾2019年的《更穷游豪华团》，朴明洙、光熙、圭贤等人在台南吃了芒果冰后激动不已



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻