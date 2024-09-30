《因為不想吃虧》本週播出大結局！為了尋找失蹤的申敏兒與韓智賢，「真兄弟」金永大＆李相二攜手合作

《因為不想吃虧》上週播出中，金志旭（金永大 飾）和福奎賢（李相二 飾）是同父異母兄弟的事實被曝光，讓所有人都陷入混亂。

對此，金志旭不顧福奎賢以孫海英（申敏兒 飾）爲藉口讓他去國外的慫恿，他決定留在孫海英的身邊。但...之後金志旭被孫海英發現他與媽媽李銀玉（尹福仁 飾）的祕密，再次面臨危機。還有南紫妍（韓智賢 飾）在得知這些事情之後，也決定不和福奎賢交往。



公開的最新劇照中，金志旭因爲失蹤的孫海英而陷入不安中，他爲了尋找失蹤的孫海英而孤軍奮戰。金志旭和偶然遇見的福奎賢、呂河俊（李有鎮 飾）一起進行隱祕的會面，福奎賢也因爲南紫妍而苦惱。



先公開影片中，呂河俊提出孫組長不是都會接社長的電話嗎？金志旭聽到馬上要福奎賢打電話問她在哪裡，金志旭對他說：「我也會馬上打電話給紫妍，問她有沒有把你封鎖。」於是...福奎賢馬上打電話給孫海英，想從對話中套出孫海英在哪裡，得知那裡有名的是核桃餅乾，讓人期待金志旭接下來的行動呢 XD



而《因為不想吃虧》連續10集佔據同時段收視第一，受到電視劇粉絲們的熱烈喜愛。南紫妍的爸爸會做出什麼舉動呢？兩對情侶會迎來怎樣的結局也備受關注，本週就也大結局，希望甜甜的戲份可以多一點啊！

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