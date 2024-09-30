《因为不想吃亏》本周播出大结局！为了寻找失踪的申敏儿与韩智贤，「真兄弟」金永大＆李相二携手合作
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《因为不想吃亏》本周播出大结局！为了寻找失踪的申敏儿与韩智贤，「真兄弟」金永大＆李相二携手合作

韩剧   2024年9月30日   星期一13:28   Yuan  

（封面图源：tvN《因为不想吃亏》截图）

《因为不想吃亏》上周播出中，金志旭（金永大 饰）和福奎贤（李相二 饰）是同父异母兄弟的事实被曝光，让所有人都陷入混乱。

对此，金志旭不顾福奎贤以孙海英（申敏儿 饰）爲藉口让他去国外的怂恿，他决定留在孙海英的身边。但...之后金志旭被孙海英发现他与妈妈李银玉（尹福仁 饰）的秘密，再次面临危机。还有南紫妍（韩智贤 饰）在得知这些事情之后，也决定不和福奎贤交往。
（图源：tvN《因为不想吃亏》截图）

公开的最新剧照中，金志旭因爲失踪的孙海英而陷入不安中，他爲了寻找失踪的孙海英而孤军奋战。金志旭和偶然遇见的福奎贤、吕河俊（李有镇 饰）一起进行隐秘的会面，福奎贤也因爲南紫妍而苦恼。
（图源：tvN《因为不想吃亏》剧照）

先公开影片中，吕河俊提出孙组长不是都会接社长的电话吗？金志旭听到马上要福奎贤打电话问她在哪里，金志旭对他说：「我也会马上打电话给紫妍，问她有没有把你封锁。」於是...福奎贤马上打电话给孙海英，想从对话中套出孙海英在哪里，得知那里有名的是核桃饼干，让人期待金志旭接下来的行动呢 XD


而《因为不想吃亏》连续10集占据同时段收视第一，受到电视剧粉丝们的热烈喜爱。南紫妍的爸爸会做出什么举动呢？两对情侣会迎来怎样的结局也备受关注，本周就也大结局，希望甜甜的戏份可以多一点啊！

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