不愧是IVE張員瑛！「獨眼眼罩」Look火了，即使生病也要精緻到頭髮絲

女團IVE不愧是引領新世代韓流的領軍偶像團，人氣成員張員瑛的一個舉動就能帶動全新的時尚潮流。
日前，張員瑛參加了在首爾舉辦的「2024 PEPSI FESTA」活動，她穿著深色波點抹胸短裙登場，露出白皙的皮膚，漫畫長腿十分吸睛。 再配上一頭黑長直髮，宛若漫畫美人，演繹出了帥氣又魅惑的時尚魅力。 而最吸引大眾視線的是她眼睛上所戴的眼罩，淺色眼罩遮著一隻眼睛，上面點綴著寶石、珠鍊等，一根細細的帶子繞在了額頭上，不僅絲毫沒有掩蓋住張員瑛的美貌，反倒為她增添了許多小惡魔的俏皮感，搭配另一個眼睛上的粉嫩的眼妝，看起來楚楚動人！
240922— (@_Strawbabbie) September 23, 2024
눈 아파도 무대 잘 마무리한 우리 멋진 워녕이 너무 기특해
근데 아프지마..ㅠ 맘이 너무 아프다#아이브 #IVE #장원영 #JANGWONYOUNG #원영 #WONYOUNG #ウォニョン @IVE_twt pic.twitter.com/qs5i9ExPih
張員瑛之所以戴着眼罩是為了保護疼痛的眼睛，沒想到時尚表現力超絕的她甚至把眼罩也演繹出了時髦的味道，不愧是讓粉絲們創造出「張員瑛式思維」這個詞彙的女人！
240922 계속 같은 눈만 문제생겨서 걱정돼 잉잉… 워녕이 얼른 쾌차하세여 아픈눈 가지구 무대하느라 고생햇댜.. #IVE #아이브 #원영 #장원영 #JANGWONYOUNG @IVE_twt pic.twitter.com/0Y9WxPS3kg— want (@want__wy) September 22, 2024
「張員瑛式思維」是指她在任何情況下都正向思考，積極展示自己最完美的一面，哪怕是受傷了，只要登上舞台就絕對會做到十全十美，強大的專業態度折服了無數粉絲。
240922 공주 눈 빨리 낫게해주세여…#아이브 #IVE #장원영 #JANGWONYOUNG pic.twitter.com/O5G3rsBAYY— cuddly (@cuddly_wy) September 22, 2024
20240922 눈도 빨리 나으셔야죠#원영 #아이브 #IVE #장원영 #ウォニョン #WONYOUNG #JANGWONYOUNG #IVE_SWITCH@IVE_twt pic.twitter.com/YQxOfOk3xm— WY (@tokkiwony831) September 23, 2024
粉絲們看到張員瑛獨特的「眼罩妝」紛紛留言表示：「怎麼只露一隻眼睛還這麼美」、「公主不要生病啊」、「她本人應該很傷心，沒想到還能把這個妝造昇華到這麼美」、「天生的愛豆」等。
此外，張員瑛所在的IVE於9月初在日本東京小巨蛋完成了首輪世界巡迴演出「IVE THE 1ST WORLD TOUR -SHOW WHAT I HAVE」的安可演出。
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