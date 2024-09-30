不愧是IVE張員瑛！「獨眼眼罩」Look火了，即使生病也要精緻到頭髮絲

女團IVE不愧是引領新世代韓流的領軍偶像團，人氣成員張員瑛的一個舉動就能帶動全新的時尚潮流。

日前，張員瑛參加了在首爾舉辦的「2024 PEPSI FESTA」活動，她穿著深色波點抹胸短裙登場，露出白皙的皮膚，漫畫長腿十分吸睛。 再配上一頭黑長直髮，宛若漫畫美人，演繹出了帥氣又魅惑的時尚魅力。 而最吸引大眾視線的是她眼睛上所戴的眼罩，淺色眼罩遮著一隻眼睛，上面點綴著寶石、珠鍊等，一根細細的帶子繞在了額頭上，不僅絲毫沒有掩蓋住張員瑛的美貌，反倒為她增添了許多小惡魔的俏皮感，搭配另一個眼睛上的粉嫩的眼妝，看起來楚楚動人！



張員瑛之所以戴着眼罩是為了保護疼痛的眼睛，沒想到時尚表現力超絕的她甚至把眼罩也演繹出了時髦的味道，不愧是讓粉絲們創造出「張員瑛式思維」這個詞彙的女人！



「張員瑛式思維」是指她在任何情況下都正向思考，積極展示自己最完美的一面，哪怕是受傷了，只要登上舞台就絕對會做到十全十美，強大的專業態度折服了無數粉絲。



粉絲們看到張員瑛獨特的「眼罩妝」紛紛留言表示：「怎麼只露一隻眼睛還這麼美」、「公主不要生病啊」、「她本人應該很傷心，沒想到還能把這個妝造昇華到這麼美」、「天生的愛豆」等。

此外，張員瑛所在的IVE於9月初在日本東京小巨蛋完成了首輪世界巡迴演出「IVE THE 1ST WORLD TOUR -SHOW WHAT I HAVE」的安可演出。

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