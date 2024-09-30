【韓網熱門】全鐘瑞更新IG突然爆粗口+公開新照！網友：看不懂的時尚

女演員全鐘瑞更新了個人IG，但髒話留言和露內褲造型引來廣泛的關注。

全鐘瑞在IG上表示：「那X傢伙有點奇怪，不知道他腦子裡裝了什麼。 」並公開了多張近況照片。 照片中全鐘瑞躺在沙發上，上半身穿著針織衫，下半身穿著一條寬鬆的牛仔褲，肥大的腰部露出大面積的白色三角內褲，看得網友們震驚不已。

韓國網友評論：

1. 有點像韓彩英

2. 內褲都快戳到我眼前了

3. 我並不是為了看這些才點進來的

4. 經紀公司都不二次確認嗎???

5. 是內褲廣告???? 是的話還蠻有感覺的

6. 為什麼拍這些？ 男友拍的？？

7. 又不是畫報主題，日常照片也這麼拍？？

8. 我不想在毫無準備的狀態下看到別人的內褲

9. ？？？？ 我以為是畫報呢

10. 為什麼給我們看你的內褲啊???

11. 我知道你身材很好，已經知道了，為什麼總是宣傳這個呢？？ 這種行銷方式太拉低你的形象了

12. 畫報？？ 廣告？ 近距離看到內褲嚇我一跳

13. 追求的美感太抽象了

14. 聽說是個很喜歡刪貼的明星？

15. 啊，一有關於校園暴力的文章出來就秒刪的演員

16. 我知道你一直在強調骨盆，想要獲得關注，麻煩適可而止吧

17. 內褲提到哪裡了？？ 最後一張照片明明屁股在下面，再怎麼是時尚單品也覺得很奇怪啊

18. 哎唷，嚇我一跳

19. 褲子在下面？ 內褲在上面？？ 這又是什麼時尚？？

20. 如果看作是畫報的話，覺得還蠻美的

21. 雖然不覺得情色，只是一大早就看到別人的內褲，這種心情很微妙

22. 應該是贊助商的廣告吧

23. 就像做了隆胸手術的人很喜歡露胸一個道理，就是為了炫耀啊

24. 她最近真的營銷太多了

25. 內衣廣告肯定要露啊，不然拍什麼

原文：https://theqoo.net/square/3424175193

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