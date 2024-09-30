【韩网热门】全钟瑞更新IG突然爆粗口+公开新照！网友：看不懂的时尚

女演员全钟瑞更新了个人IG，但脏话留言和露内裤造型引来广泛的关注。

全钟瑞在IG上表示：「那X家伙有点奇怪，不知道他脑子里装了什么。 」并公开了多张近况照片。 照片中全钟瑞躺在沙发上，上半身穿著针织衫，下半身穿著一条宽松的牛仔裤，肥大的腰部露出大面积的白色三角内裤，看得网友们震惊不已。

韩国网友评论：

1. 有点像韩彩英

2. 内裤都快戳到我眼前了

3. 我并不是为了看这些才点进来的

4. 经纪公司都不二次确认吗???

5. 是内裤广告???? 是的话还蛮有感觉的

6. 为什么拍这些？ 男友拍的？？

7. 又不是画报主题，日常照片也这么拍？？

8. 我不想在毫无准备的状态下看到别人的内裤

9. ？？？？ 我以为是画报呢

10. 为什么给我们看你的内裤啊???

11. 我知道你身材很好，已经知道了，为什么总是宣传这个呢？？ 这种行销方式太拉低你的形象了

12. 画报？？ 广告？ 近距离看到内裤吓我一跳

13. 追求的美感太抽象了

14. 听说是个很喜欢删贴的明星？

15. 啊，一有关於校园暴力的文章出来就秒删的演员

16. 我知道你一直在强调骨盆，想要获得关注，麻烦适可而止吧

17. 内裤提到哪里了？？ 最后一张照片明明屁股在下面，再怎么是时尚单品也觉得很奇怪啊

18. 哎唷，吓我一跳

19. 裤子在下面？ 内裤在上面？？ 这又是什么时尚？？

20. 如果看作是画报的话，觉得还蛮美的

21. 虽然不觉得情色，只是一大早就看到别人的内裤，这种心情很微妙

22. 应该是赞助商的广告吧

23. 就像做了隆胸手术的人很喜欢露胸一个道理，就是为了炫耀啊

24. 她最近真的营销太多了

25. 内衣广告肯定要露啊，不然拍什么

原文：https://theqoo.net/square/3424175193

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