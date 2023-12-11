最強昌珉「海膽頭」後繼有人了！新人男團DXMON髮型進化成「紅刺蝟」驚呆人卻獲好評

回顧K-POP史上最令人衝擊的髮型，肯定有東方神起、BIGBANG與2NE1，想不到在這MZ世代還看得到，主角是明年1月即將出道的全新男團DXMON！
新人男團DXMON 9日率先於「2023 Genie Music Festival」公開亮相，獻出了生涯首個公演舞台，成員JO頂著「紅髮刺蝟頭」出場，相當龐克簡直令人不敢相信，不少觀眾都直覺這是2000年代初期流行的髮型、是「Old Kpop」，頻頻想起東分神起最強昌珉2004年在出道當年的正規一輯《TRI-ANGLE》的造型。推特上JO的照片轉發破1.5萬，轉發到theqoo論壇也受到熱烈議論。
[#조] 처음 팬분들 앞에서 무대할 생각에 너무너무 떨렸던 것 같아요 다음에도 꼭 만나기로 약속!!#DXMON #다이몬#JO pic.twitter.com/Vh6yiKKT9m— DXMON (다이몬) (@dxmon_nv) December 10, 2023
「不是，沒想到2004年之後還會再看到那種髮型……」
「沒想到自東方神起之後，還有再看見海膽頭的一天……」
「2023年最強昌珉海膽髮型」
「臉完全是溫和的白狗相ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ，為什麼做這麼前衛的造型呢？弄頭髮的時候或洗頭就要死了吧ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」
「不過滿好看的ㅋㅋㅋ顏色也是，整體做得很好」
「不過很適合」
「但出乎意料很適合，應該是海膽髮型裡最適合的人ㅋㅋㅋㅋ」
「髮色很好看，頭髮也固定得很好」
「隨意拍的照片也很好ㅋㅋㅋ」
「消化得很好」
「很受衝擊，但還滿適合的;;; 可能是因為臉小又長得帥吧」
「頭髮那樣還長很帥，好稀奇」
「本人好像很享受」
「享受的人最帥氣」
「20年前Cosplay就是那種感覺」
「最強昌珉升級版嗎？」
DXMON是女團woo!ah!經紀公司NV娛樂推出的全新男團，成員包含MINJAE、SEITA、HEE、TK、REX與JO，JO是2008年生，網友知道他還只是國中生也相當驚訝。他們在「2023 Genie Music Festival」演唱了〈VIPER〉也演唱了將收錄在明年1月出道專輯裡的先行曲〈Burn up〉，〈Burn up〉會在本月25日先行發行。
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