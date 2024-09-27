罗PD粉丝见面会周边公开！种类真的不输爱豆：「叮」的手灯、人脸语音吊饰，都让人想要入手 XD

今年5月，罗暎锡PD在《百想艺术大赏》电视部门上夺下「男子综艺赏」，此前他立下赌约得奖就要去借可容下2万人的高尺天空巨蛋来开粉丝见面会，结果...他真的获奖，事后也表示会兑现承诺。

最终敲定10月5日在千人场地 Myunghwa Live Hall 举行《Egg高中4年级9班-罗暎锡首场粉丝见面会with Uber Taxi》，还因为卖太好直接加场10月6日。公开的见面会海报中，罗PD一人分饰4角，既是放送部的罗一锡，也是乐队部的罗二锡，还是美术部的罗三锡，更是运动部的篮球员罗四锡。



今日（27）公开了见面会的官方周边，总共有14种。包含「叮」手指应援手灯、罗暎锡语音玩偶吊饰（捏了会有「叮」的声音）、小卡组、装饰贴纸、贴纸、压克力钥匙圈、压克力立牌、学生证、挂绳组、名牌、放送部手机支架、年历海报、美术部小镜子和运动部滑鼠垫，种类真的不输爱豆啊 XD



看到周边的网友们纷纷留言表示：「真的是爱豆周边啊（掏钱包）」、「艺瑟PD制作的时候应该很幸福」、「带著前辈想做什么就做什么」、「捉弄上司的味道」、「爲什么质感这么好」、「我想要语音吊饰」、「吊饰是用丝袜套在脸上的照片吗」、「哈... 我都想要呜呜呜」、「疯了 没必要这么努力吧」等等。

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