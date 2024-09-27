全新日韓情侶誕生！《愛過之後來臨的》今天首播：坂口健太郎&李世榮重燃舊愛、塑造奇蹟羅曼史

日韓跨國大作、由「鹽系男神」坂口健太郎攜手「初戀女神」李世榮主演的浪漫愛情韓劇《愛過之後來臨的》將於今天（27日）隆重登場，香港觀眾逢星期五晚可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。

全新愛情韓劇《愛過之後來臨的》講述韓國女生紅（李世榮 飾）在日本留學時邂逅潤吾（坂口健太郎 飾），兩人火速相愛共賦同居，然而由於語言、文化差異和雙方家長反對，這段感情無可避免步向分手。五年後紅在父親的出版社工作，這時躍升為著名作家的潤吾為了宣傳新作而來到韓國，昔日的戀人命運般再次相遇，埋藏在心底的愛意和回憶重新點燃！這次他們會選擇走進彼此的生活，還是徹底告別過去？



坂口健太郎韓劇出道作

「日劇男神」坂口健太郎在日韓兩地人氣火爆，談及今次首度主演韓劇，他大讚劇本吸引：「我認為這是一個非常動人的故事，一個日本男子與韓國女子相遇相愛，儘管來自不同國家、存在文化差異，但是愛情的共通點就是無分國界，相信大家一定會感同身受。」李世榮亦補充：「我為了這部作品第一次學習日文，拍攝之前我學了大約兩個月；每次讀劇本時，我都被這個故事深深感動。」



相信觀眾最想知道這對「日韓情侶」平日如何溝通，李世榮笑言：「坂口很擅長製造現場氣氛，我們平常拍攝非常熱鬧，還會互相教對方日文韓文。我想如果可以用同一種語言交流，應該會聊得更深入呢！」



飽覽日韓美人美景

劇集自年初走訪日韓兩地取景，捕捉了兩國四季的變化，相信兩地的迷人景色絕對能夠讓觀眾大飽眼福，坂口也不禁讚歎韓國美景：「我認為韓國有許多美麗的地方，寒冷的城市氛圍非常配合劇情的發展，令整體故事更加淒美。」



另外，長腿男神洪宗玄和日本演員中村杏分別飾演紅與潤吾的現任與前任，劇中出現錯綜複雜的四角關係，大大增加了這段愛情的追看性！想知道這段充滿離合與波折的關係最終迎來甚麼結局？香港觀眾可以在9月27日起逢星期五晚上8時15分到「黃Viu煲劇平台」免費收看《愛過之後來臨的》。

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