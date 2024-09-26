南宫珉&全余贇新剧《我们的电影》从tvN改为SBS，明年上半年播出！ 《好搭档》热播带动月火剧复活

据韩媒，南宫珉和全余贇（全汝彬）将合作主演电视剧《我们的电影》，有望成为SBS明年恢复月火剧档期后第一部作品。

《我们的电影》讲述一位被「第二部作品诅咒」束缚的电影导演，和一位在生命的终点希望成为人生主角的演员的故事。 南宫民饰演导演，希望以末期患者为主演拍摄相关主题电影，全余贇（全汝彬）则饰演在被宣告末期后，决定在生命最后时光里成为电影主角的女子。昨日全体演员及导演一起在首尔进行了首次剧本围读会。



南宫民凭藉《棒球大联盟》、《黑色太阳》和《恋人》获得演技大赏三冠王，今年还斩获百想艺术大赏最佳演技奖。 全余贇（全汝彬）则通过《黑道律师文森佐》、《諵世巨作：蜘蛛窝新宇宙》和《黑色修女们》等作品跃升为当红演员，二人的合作备受期待。



此前有消息称《我们的电影》将在tvN播出，在搜寻引擎网站上也如此显示。 但根据韩媒，该剧最近已确定改为通过SBS在2025年上半年播出。

另一方面，SBS正全力以赴计划在明年重启月火剧。 SBS在去年5月的《花书生热爱史》之后暂停并取消了月火剧，目前全韩国正在播出月火剧仅有ENA《致我的解离》和tvN《因为不想吃亏》。 最近SBS金土剧表现不俗，例如《好搭档》取得了最高收视率17.7%的好成绩，令SBS积极重启剧集业务。



一位制作公司相关人士透露，SBS已开始筹备月火剧阵容，为此正在积极交流相关剧本、努力邀请演技出色的明星级演员，目前已将剧本发送给许多演员经纪公司。 对於全新开启的月火剧档期，作为浪漫题材的《我们的电影》被认为是有力的候选作品。

对此，SBS相关人士含蓄表示正在讨论明年播出《我们的电影》，但尚未确定是否安排为月火剧。

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