SEVENTEEN第一人！淨漢今日低調入伍，當兵前的最後一次發文讓粉絲們都看哭了

網友：「一定要健康平安的回來」、「一路順風，保重身體」、「我男友入伍時我都沒有哭得這麼傷心，淨漢啊～」、「我們會等你回來的！」、「」

人氣男團 SEVENTEEN 的成員尹淨漢從今天開始以替代役身份入伍履行國民義務，他也是隊內第一位當兵的成員。



此前，所屬經紀公司Pledis娛樂公告表示：「淨漢雖然不能參加第12張迷你專輯的回歸活動和世界巡演，但是會透過事前準備的各種內容繼續和粉絲們見面。」以及「淨漢入伍當天不會舉行公開活動，請大家不要前往他服替代役的工作地點，可以通過社交平台Weverse傳達對他的思念之情。」





淨漢也親自在Weverse上寫下一段話，溫暖的叮嚀與囑咐安撫著粉絲們的心：「CARAT（克拉）們~我是淨漢，帶著感激之情，不會忘記對一直給予我們很多愛的CARAT的，暫時我也會和CARAT們一起為成員們的活動加油的！我會好好吃飯、好好睡覺，會過得很好的，大家不要擔心！CARAT們也要健健康康的生活，之後再見面吧~，我會平安回來的！哈尼嘿（＝淨漢愛你喔）~。」

▼個人IG最後上傳的貼文，也湧入粉絲們留言與他說再見：

淨漢申請服替代役的原因之一，在去年12月因腳踝舊傷復發而接受手術，之後暫停活動靜養並積極接受復健治療，再加上 SEVENTEEN 的舞蹈強度一直都很高，每一次活動都需要特別小心。今日入伍（2025年9月26日）後，預計在2026年6月25日退伍。

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