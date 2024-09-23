申敏兒＆金永大《因為不想吃虧》EP.9先公開：志旭在公司宣布已和海英離婚，下一秒竟然神展開 XD

《因為不想吃虧》在上週播出中，確認彼此心意的孫海英（申敏兒 飾）和金志旭（金永大 飾）又面臨其他危機。

一直在公司扮演夫妻的孫海英和金志旭不知不覺間互相喜歡，確認彼此心意的兩人，讓觀眾看了也心癢癢。但是，孫海英被前男友安宇宰（高旭 飾）發現和金志旭是「假結婚」，再加上金志旭是「甘霖教育」社長福奎賢（李相二 飾）同父異母的弟弟的出生的祕密背揭穿，將面臨危機...



公開的劇照中，孫海英和金志旭深情對視，金志旭也牢牢地待在她的身旁。在度過溫馨時光的他們，光是看合照就讓人露出微笑，而孫海英和金志旭的約會會迎來怎樣的結局？令人好奇！另一張劇照則是金志旭陷入沉思的樣子，因為自己的出生秘密，擔心給孫海英帶來傷害，這會對兩人產生什麼影響呢？



先公開影片中，金志旭、福奎賢和孫海英都出現在公司大廳，金志旭表示要跟福奎賢說明關於他的家族關係，他在眾人面前宣布自己離婚了。有個職員手上的 BL 漫畫掉到地上，接著上演劇中劇，福奎賢：「你們兩個...離婚了嗎？」孫海英被金志旭甩開，金志旭牽起福奎賢的手：「現在我們的關係中，沒有...孫海英了！」沒有想到會是這樣展開（？編劇真的太有想像力，沒有孫海英竟然是在這種情況下說的 XD

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