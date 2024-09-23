閔熙珍接受日媒採訪：對NewJeans有7年構想藍圖，不想讓成員們失望

女團NewJeans所屬經紀公司ADOR前任代表閔熙珍與母公司HYBE娛樂的紛爭已持續數月，時至今日不僅不見緩和跡象，還愈發嚴重起來。

已經卸任的閔熙珍並未停止自己的腳步，她在接受日本電視台採訪時表示：「對NewJeans未來的藍圖有構想，不想讓成員們失望。 」

日本代表性衛星電視台WOWOW在22日公開了閔熙珍的獨家採訪。 該台在《Ask Jeans！ NewJeans採訪》節目中，除了採訪NewJeans成員外，還公佈了與閔熙珍的採訪內容。

據報導閔熙珍在採訪中透露：「我已經為NewJeans規劃了7年以及更遠的未來藍圖。 每年我都感到像在完成任務一樣，如果按計劃進行，我有信心每張專輯都會讓人感到驚喜。 對我來說，這是一片充滿希望的未來，過去這些是理所當然的事情，但現在的願望是能夠順利、安全地達到那個目標。 」



閔熙珍解釋說，她經常與成員們分享這些藍圖，「人活著是需要希望的，每次我和成員們討論如何實現這些藍圖時我們都充滿了希望，並因此克服了一個又一個難關。 我不希望這份藍圖成為對成員們的『希望折磨』，我不想讓他們失望，希望我們共同討論的願景能夠實現。」



據韓媒報導，閔熙珍的本次採訪是在6月NewJeans於東京巨蛋舉行粉絲見面會「BUNNIES CAMP」後進行的。 WOWOW自8月獨家播出NewJeans東京巨蛋粉絲見面會以來，計劃到11月為止，連續4個月播出NewJeans成員的採訪和音樂MV特輯節目。



此外，ADOR在8月27日解除了閔熙珍的代表職務，並任命公司內的金周瑛理事為新任代表。 雖然ADOR聲稱即使閔熙珍不再擔任代表，她依然負責NewJeans的製作工作，但閔熙珍對此表示反對，稱這是“單方面的解職通知”。

另一方面，NewJeans的成員們於11日通過YouTube直播要求讓閔熙珍在25日之前回歸。 業內普遍認為ADOR及其母公司HYBE不會接受成員們的要求，部分人甚至預測NewJeans的成員們可能會啟動法律程式，申請暫停專屬合同的效力。

閔熙珍也已向首爾中央地方法院提出了「要求召集ADOR臨時股東大會及重新任命為ADOR社內董事」的禁令申請，正式展開了為恢復代表職務的法律應對。

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