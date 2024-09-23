申敏儿＆金永大《因为不想吃亏》EP.9先公开：志旭在公司宣布已和海英离婚，下一秒竟然神展开 XD

《因为不想吃亏》在上周播出中，确认彼此心意的孙海英（申敏儿 饰）和金志旭（金永大 饰）又面临其他危机。

一直在公司扮演夫妻的孙海英和金志旭不知不觉间互相喜欢，确认彼此心意的两人，让观众看了也心痒痒。但是，孙海英被前男友安宇宰（高旭 饰）发现和金志旭是「假结婚」，再加上金志旭是「甘霖教育」社长福奎贤（李相二 饰）同父异母的弟弟的出生的秘密背揭穿，将面临危机...



公开的剧照中，孙海英和金志旭深情对视，金志旭也牢牢地待在她的身旁。在度过温馨时光的他们，光是看合照就让人露出微笑，而孙海英和金志旭的约会会迎来怎样的结局？令人好奇！另一张剧照则是金志旭陷入沉思的样子，因为自己的出生秘密，担心给孙海英带来伤害，这会对两人产生什么影响呢？



先公开影片中，金志旭、福奎贤和孙海英都出现在公司大厅，金志旭表示要跟福奎贤说明关於他的家族关系，他在众人面前宣布自己离婚了。有个职员手上的 BL 漫画掉到地上，接著上演剧中剧，福奎贤：「你们两个...离婚了吗？」孙海英被金志旭甩开，金志旭牵起福奎贤的手：「现在我们的关系中，没有...孙海英了！」没有想到会是这样展开（？编剧真的太有想像力，没有孙海英竟然是在这种情况下说的 XD

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