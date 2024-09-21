《好搭檔》大結局收視瞬間飆升21%穩坐冠軍，張娜拉留下一句經典台詞引發觀眾強烈共鳴！

近期穩穩拿下高收視率的韓劇《好搭檔》在昨晚迎來EP.16大結局，劇中客觀、真實地描繪了各類離婚夫婦的故事，得到了觀眾們的正面迴響。

SBS 熱門韓劇《好搭檔》最後一集，全國收視率15.2%（首都圈15.7%）收尾，瞬間最高收視率飆升至21%，不僅在金土電視劇中排名第一，更在一周內播出的所有節目中，2049的收視率也創下了5.4%的成績，證明了本劇在該時段收視第一的受歡迎程度。



《好搭檔》以資深王牌離婚律師車恩京（張娜拉 飾）和熱血新人律師韓宥利（南志鉉 飾）的故事為中心，獲得了熱烈的反響。EP.16，車恩京和韓宥利再次在法庭上對峙，但兩人卻互相幫助成長，共同前進，成為真正的「好夥伴」。



其中這一幕在下班後兩人聚餐時，韓宥利目前與全恩浩（P.O 飾）交往順利，但她表示：「雖然我還沒有找到正確答案。」車恩京回：「韓律師，沒有什麼正確答案，結婚、不婚、離婚，那些都只是選擇之一，我們該做的，並不是選出正確答案，而是努力讓自己的選擇，成為正確答案。」





她接著說：「如果妳竭盡了全力，就不需要感到後悔，只要繼續做出下一個選擇就行了，反覆做出選擇然後對其負責，這不就是人生嗎？」一席話也讓螢幕前的觀眾收穫良多。



尤其是在最終回的案件中，車恩京和韓宥利透過訴訟傳達了夫妻的誠意，成功阻止了代表與夫人的離婚，給觀眾留下了深刻的印象。車恩京還勸說前夫金智尚（池承炫 飾）與女兒在希（Yuna 飾）恢復關係的情景也讓人動容。





Viu Original原創韓劇《好搭檔》已在「黃Viu」全集上架，香港觀眾還可收看《完美的家族》和《凌晨兩點的灰姑娘》，實時緊貼熱門韓劇。



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