Red Velvet十週年走到頭？Joy考慮告別SM娛樂，正接觸演員經紀公司！ 曾多次透露不滿：「公司不給宣傳、不聽成員意見」

據韓媒StarNews獨家取材，女團Red Velvet成員Joy與所屬社SM娛樂的續約時間點即將到來，目前正在與演員經紀公司見面開會，準備跳槽新東家。

SM娛樂直到去年都沒有透露Red Velvet的續約消息，而且各成員進入公司的時間不同，Yeri更是組合活動中途才加入，每個人的合約結束時間都不一樣。 考慮到Red Velvet是2014年8月出道，根據公平交易委員會裁定的偶像組合最長專屬合約年限即7年，合約應在2021年已經到期，既然在那之後仍然積極活動，應該是已經進行一次非公開的續約。

在此期間，成員Seulgi和Irene分別與去年8月和今年2月宣佈續約，另外三位成員Wendy、Joy和Yeri的動向則未公開，讓人對Red Velvet的未來命運頗為關注。



不過，Joy似乎與SM意見不合已久，不止一次向粉絲透露負面心境。 今年6月Red Velvet推出十週年紀念專輯《Cosmic》前夕，Joy便曾抱怨宣傳力度不足：「到底要保密到什麼時候，還是忘了宣傳，還是打算下週公開？ 我也不懂了。」

新歌MV上線後，有粉絲通過粉絲溝通app請求更新觀看MV的reaction影片，Joy回復：「難講哦，（公司）完全不聽我們的意見、只讓我們等待，結果就是看到完全沒有修改的MV。 不能講更多了，我必須安靜。」 最後還加上哭哭emoji，讓人多次感受到她對公司的不滿情緒。



很多網友為Joy加油，認為她做完了Red Velvet十週年的活動已經仁至義盡、祝賀她脫離SM，且演員是更長久的路線，只可惜如果專心演戲恐浪費美妙歌喉，期待她繼續推出SOLO專輯、同時兼顧演員與歌手的事業。

隨後，SM娛樂相關人士對這一消息做出答復，表示仍在與Joy就續約問題進行商議。



此外，Red Velvet為紀念出道10週年，正在舉辦今年的首輪粉絲巡迴演唱會「HAPPINESS： My Dear， ReVe1uv」，將於9月28日來到澳門與當地粉絲見面。



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