《好搭档》大结局收视瞬间飙升21%稳坐冠军，张娜拉留下一句经典台词引发观众强烈共鸣！

近期稳稳拿下高收视率的韩剧《好搭档》在昨晚迎来EP.16大结局，剧中客观、真实地描绘了各类离婚夫妇的故事，得到了观众们的正面回响。

SBS 热门韩剧《好搭档》最后一集，全国收视率15.2%（首都圈15.7%）收尾，瞬间最高收视率飙升至21%，不仅在金土电视剧中排名第一，更在一周内播出的所有节目中，2049的收视率也创下了5.4%的成绩，证明了本剧在该时段收视第一的受欢迎程度。



《好搭档》以资深王牌离婚律师车恩京（张娜拉 饰）和热血新人律师韩宥利（南志铉 饰）的故事为中心，获得了热烈的反响。EP.16，车恩京和韩宥利再次在法庭上对峙，但两人却互相帮助成长，共同前进，成为真正的「好伙伴」。



其中这一幕在下班后两人聚餐时，韩宥利目前与全恩浩（P.O 饰）交往顺利，但她表示：「虽然我还没有找到正确答案。」车恩京回：「韩律师，没有什么正确答案，结婚、不婚、离婚，那些都只是选择之一，我们该做的，并不是选出正确答案，而是努力让自己的选择，成为正确答案。」





她接著说：「如果你竭尽了全力，就不需要感到后悔，只要继续做出下一个选择就行了，反覆做出选择然后对其负责，这不就是人生吗？」一席话也让萤幕前的观众收获良多。



尤其是在最终回的案件中，车恩京和韩宥利透过诉讼传达了夫妻的诚意，成功阻止了代表与夫人的离婚，给观众留下了深刻的印象。车恩京还劝说前夫金智尚（池承炫 饰）与女儿在希（Yuna 饰）恢复关系的情景也让人动容。





Viu Original原创韩剧《好搭档》已在「黄Viu」全集上架，香港观众还可收看《完美的家族》和《凌晨两点的灰姑娘》，实时紧贴热门韩剧。



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