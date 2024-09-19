【韓網熱門】今日韓國Netflix榮登第一的節目

就是新上線的《黑白大廚：料理階級大戰》！ 由80位對美味有獨到見解的「黑湯匙」無名廚師對上20 位「白湯匙」菁英主廚，共100 名參賽者展開激烈的料理對決，由重量級美食家白種元、韓國唯一米其林三星餐廳主廚安成宰擔任評審。

一共12期、每週二更新，9月17日初次上架公開前4集，24日發布第5-7集，10月1日發布第8-10集，10月8日發布第11-12集。

*小編：這篇PO文於昨晚出現，所以是節目上架第二天就登上韓國Netflix第一！



韓國網友評論：

1. 真的很有趣！ 一口氣看完前4集

2. 多巴胺亂飛

3. 目前為止在Netflix看到的最好看的綜藝

4. 時間一下子就過去了

5. 不小心打開後一動不動連看了6小時kkk連移動一下的間隙都不給你，就是那麼好看

6. 導演和剪輯都十分乾脆利落

7. 盡量縮減廚師之間的敘事感情關係等、只關注飲食品質，這一點真的太棒了，刪掉沒必要的場面、進度超快... 評審也很簡潔乾脆，滿意

8. 我正在看，好看，真的只有優秀的料理kkkk

9. 沒有惡魔剪輯，全憑實力和味道一決勝負

10. 有白種元的節目果然都會火

11. 真的好久沒看到這麼有趣的節目...

12. 我本來不愛看生存類節目，但這個從第1集就十分順暢，看得津津有味

13. 節目把黑隊描繪得很壞的樣子，看完發現黑白兩隊全都是值得尊敬的人kkk到底為什麼要給白隊一個善良人設定啊

14. 黑湯匙對並非業餘廚師，而是經驗還不太多的新銳精英，更有趣了kkk

15. 和爸媽一起看的，結束時三人一起：「不要啊！」 kkkk規模很大，出演者也選得很好

16. 上個月剛剛退訂，為了這節目又想續訂了kkk

17. 我不該今天全看完的，等更新好煎熬啊

18. 如果沒有這節目，悶熱的中秋該怎麼過啊

出處：https://theqoo.net/hot/3409643059

圖源：Netflix

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