【韩网热门】今日韩国Netflix荣登第一的节目

就是新上线的《黑白大厨：料理阶级大战》！ 由80位对美味有独到见解的「黑汤匙」无名厨师对上20 位「白汤匙」菁英主厨，共100 名参赛者展开激烈的料理对决，由重量级美食家白种元、韩国唯一米其林三星餐厅主厨安成宰担任评审。

一共12期、每周二更新，9月17日初次上架公开前4集，24日发布第5-7集，10月1日发布第8-10集，10月8日发布第11-12集。

*小编：这篇PO文於昨晚出现，所以是节目上架第二天就登上韩国Netflix第一！



韩国网友评论：

1. 真的很有趣！ 一口气看完前4集

2. 多巴胺乱飞

3. 目前为止在Netflix看到的最好看的综艺

4. 时间一下子就过去了

5. 不小心打开后一动不动连看了6小时kkk连移动一下的间隙都不给你，就是那么好看

6. 导演和剪辑都十分干脆利落

7. 尽量缩减厨师之间的叙事感情关系等、只关注饮食品质，这一点真的太棒了，删掉没必要的场面、进度超快... 评审也很简洁干脆，满意

8. 我正在看，好看，真的只有优秀的料理kkkk

9. 没有恶魔剪辑，全凭实力和味道一决胜负

10. 有白种元的节目果然都会火

11. 真的好久没看到这么有趣的节目...

12. 我本来不爱看生存类节目，但这个从第1集就十分顺畅，看得津津有味

13. 节目把黑队描绘得很坏的样子，看完发现黑白两队全都是值得尊敬的人kkk到底为什么要给白队一个善良人设定啊

14. 黑汤匙对并非业余厨师，而是经验还不太多的新锐精英，更有趣了kkk

15. 和爸妈一起看的，结束时三人一起：「不要啊！」 kkkk规模很大，出演者也选得很好

16. 上个月刚刚退订，为了这节目又想续订了kkk

17. 我不该今天全看完的，等更新好煎熬啊

18. 如果没有这节目，闷热的中秋该怎么过啊

出处：https://theqoo.net/hot/3409643059

图源：Netflix

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