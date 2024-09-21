張基龍寵粉無極限！全場福利自動升級〜全場一致推薦他去「這城市」讓張基龍收入口袋名單

演出人氣韓劇《我的室友是九尾狐》《現正分手中》以及《雖然不是英雄》的帥氣男星張基龍，於9月21日晚間在台北舉辦粉絲見面會，相隔五年再度來台，讓他有些緊張又相當興奮。

張基龍從舞台側邊出場，先繞到場中央，近距離跟大家打招呼送上半顆愛心，引發全場尖叫聲，他走上台後還做出喘氣表情，拍著胸口舒緩緊張心情，接著張基龍也為大家演唱一首歌曲，展現穩定歌唱實力。上次來台已是2019年，主辦也安排了同一位主持人，張基龍更是特別向他問候，另外也非常感謝粉絲們一路以來的支持。



接下來張基龍用日記的方式，一頁一頁與大家分享照片集，除了他所演出的電視劇以外，也包含了他入伍前，以及出演舞台劇，去夏威夷跑馬拉松等的照片，問到大家最愛的名場面，粉絲們總愛選擇擁抱或是吻戲場面，張基龍開玩笑說，以後應該要多多拍這類型的場面，不過粉絲們卻又大呼「安堆」，張基龍表示「粉絲們就應該吃醋的！」令全場感到相當逗趣。



張基龍也公開了跟家人去江原道旅行的照片，問到想推薦粉絲到韓國哪裡旅遊？他則想推薦自己的出生地蔚山，反問大家想推薦他台灣的哪個景點呢？粉絲更是異口同聲說出了諧音梗「基隆」！張基龍這才發現台灣有個地名與他的名字同音，令他相當興奮，開始請大家推薦基隆這城市的特色，雖然主持人也繼續推薦了其他城市以及台北知名景點，不過張基龍看來對於「基隆」還是情有獨鍾，表示一定要找機會來看看。



聊到一半時還發生了突發狀況，台北發生地震，規模不小讓全場粉絲們超有感，甚至開始有點騷動尖叫，在台上認真回答問題的張基龍暫時中斷訪談，原本以為他會有點緊張，不過張基龍反而認真呼籲大家要冷靜，直呼「我們所在的位置非常安全」安撫粉絲。



張基龍更是相當寵粉，抽出四位幸運粉絲與他重現《雖然不是英雄》中的名場面，親自在舞台邊牽著每一位粉絲走上台，而與粉絲們重現畫面並且留下拍立得照片，張基龍都會特別「升級」福利，主動擁抱粉絲，並且也全程護送粉絲走下台，非常貼心又帥氣，讓全場粉絲超羨慕。



接下來張基龍也透過便利貼許願板，一一完成大家的心願，並且再獻唱紫雨林的經典歌曲「25，21」，讓粉絲們相當陶醉其中。最後更是祭出一連串遊戲與幸運粉絲們共同完成，甚至將原本的Hi bye歡送福利升級為全場High Touch擊掌！讓全場粉絲們感受到他的寵粉魅力。

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