《MOVING 異能》第二季終於有消息！ 主演趙寅成&朴喜洵&朴丙垠與姜草作家中秋碰面，續作製作費超500億刷新Disney+最高紀錄

超能力奇幻題材漫改劇《MOVING 異能》去年上線後好評如潮、為Disney+吸引大量用戶，很多觀眾都在激情敲碗第二季！ 時隔一年，終於有讓人欣喜的消息！

《MOVING 異能》改編自薑草的同名網漫，講述隱藏超能力生活於現在的孩子們，與隱藏過去痛苦秘密的父母們，雙方共同面對跨越世代的巨大危險的故事。 真人版由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範、李正河、高允貞、金度勳等不同世代明星主演，不僅超能力打鬥場面真實過癮，文戲部分講述人物情感更加細膩動人，令觀眾大呼感動、期待看到續集。



《MOVING 異能》可說是Disney+進軍韓國以來最成功的作品、突破瓶頸的功臣，帶動Disney+MAU（月活躍用戶）從7月的200萬衝到9月的433萬。 然而在此之後，Disney+陸續推出的《支配物種》《逆貧大叔》《暴君》《無路可走：輪盤賭》等都未能引起太大反響，今年8月MAU又降回285萬。

為換回頹勢，Disney+電視工作室的總裁Eric Schrier已宣佈計劃在韓國進行大規模投資，邀請頂級演員打造大製作。 17日據業界人士透露，Disney+已與《MOVING 異能》原作者姜草達成製作第二季的暫時協議並正在進行具體討論，而且製作第二季的意願十分強烈，預算更超過500億韓元，為Disney+投資韓國內容製作的歷代最高數字。



16日，《MOVING 異能》主演之一朴丙垠在個人IG更新與趙寅成、朴喜洵及姜草的合照並留言「MO_____VING」，似乎側面佐證第二季的製作消息，令人更加期待。





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